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"Всего лишь шоу". В Европе признали бессилие перед Россией - РИА Новости, 06.10.2023
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02:14 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/uran-1900838911.html
"Всего лишь шоу". В Европе признали бессилие перед Россией
"Всего лишь шоу". В Европе признали бессилие перед Россией - РИА Новости, 06.10.2023
"Всего лишь шоу". В Европе признали бессилие перед Россией
Евросоюз бессилен против России несмотря на наложенные санкции, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T02:14
2023-10-06T02:14
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Евросоюз бессилен против России несмотря на наложенные санкции, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Санкции? Какие санкции? &lt;...&gt; Более десятка стран зависят от урана из России. Санкции остаются всего лишь шоу", — заявил Репке.Он также добавил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Евросоюз "абсолютно бессильны" перед Россией из-за этой зависимости.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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цены на нефть, россия, москва, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, в мире
Цены на нефть, Россия, Москва, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, В мире
"Всего лишь шоу". В Европе признали бессилие перед Россией

Журналист Репке: ЕС абсолютно бессилен перед Россией из-за зависимости от урана

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Евросоюз бессилен против России несмотря на наложенные санкции, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
«
"Санкции? Какие санкции? <...> Более десятка стран зависят от урана из России. Санкции остаются всего лишь шоу", — заявил Репке.
Он также добавил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Евросоюз "абсолютно бессильны" перед Россией из-за этой зависимости.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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