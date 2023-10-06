https://ria.ru/20231006/universitet-1901003823.html
К проекту SputnikPro присоединился старейший университет Кении
К проекту SputnikPro присоединился старейший университет Кении - РИА Новости, 06.10.2023
К проекту SputnikPro присоединился старейший университет Кении
Сессия SputnikPro впервые состоялась для студентов и преподавателей программ коммуникаций и медиа Университета Эгертон, старейшего высшего учебного заведения в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:01
2023-10-06T17:01
2023-10-06T17:01
sputnik
кения
миа "россия сегодня"
новости агентства
медиа
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сессия SputnikPro впервые состоялась для студентов и преподавателей программ коммуникаций и медиа Университета Эгертон, старейшего высшего учебного заведения в стране. Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков рассказал слушателям о текущем состоянии международных коммуникаций и принципах работы современного информационного агентства.Аудитория активно задавала вопросы о деятельности Sputnik на африканском направлении, в особенности о перспективах вещания на национальных языках."Сессия была очень насыщенной. Мы рады сотрудничеству со Sputnik для обогащения наших международных коммуникационных и медийных сетей. С нетерпением ждем новых вебинаров для наших студентов и сотрудников в будущем. Мы также можем поделиться нашим собственным опытом по подготовке журналистов, особенно в области трансграничной журналистики", – отметил доктор Масая Хиллари Чакава, координатор программ коммуникаций и медиа Университета Эгертон.Университета Эгертон – государственный университет Кении, старейший вуз стране, осуществляющий подготовку по широкому спектру специальностей для более 28 000 студентов и 7 000 аспирантов. Главный кампус расположен в городе Ньоро.
https://ria.ru/20230929/sputnikpro-1899381457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik, кения, миа "россия сегодня", новости агентства, медиа
Sputnik, Кения, МИА "Россия сегодня", Новости агентства, Медиа
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сессия SputnikPro впервые состоялась для студентов и преподавателей программ коммуникаций и медиа Университета Эгертон, старейшего высшего учебного заведения в стране. Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков рассказал слушателям о текущем состоянии международных коммуникаций и принципах работы современного информационного агентства.
Аудитория активно задавала вопросы о деятельности Sputnik на африканском направлении, в особенности о перспективах вещания на национальных языках.
"Сессия была очень насыщенной. Мы рады сотрудничеству со Sputnik
для обогащения наших международных коммуникационных и медийных сетей. С нетерпением ждем новых вебинаров для наших студентов и сотрудников в будущем. Мы также можем поделиться нашим собственным опытом по подготовке журналистов, особенно в области трансграничной журналистики", – отметил доктор Масая Хиллари Чакава, координатор программ коммуникаций и медиа Университета Эгертон.
Университета Эгертон – государственный университет Кении, старейший вуз стране, осуществляющий подготовку по широкому спектру специальностей для более 28 000 студентов и 7 000 аспирантов. Главный кампус расположен в городе Ньоро.
SputnikPro начинает сотрудничество с вузами Бразилии