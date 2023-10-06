https://ria.ru/20231006/universitet-1901003823.html

К проекту SputnikPro присоединился старейший университет Кении

К проекту SputnikPro присоединился старейший университет Кении - РИА Новости, 06.10.2023

К проекту SputnikPro присоединился старейший университет Кении

Сессия SputnikPro впервые состоялась для студентов и преподавателей программ коммуникаций и медиа Университета Эгертон, старейшего высшего учебного заведения в... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:01

2023-10-06T17:01

2023-10-06T17:01

sputnik

кения

миа "россия сегодня"

новости агентства

медиа

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сессия SputnikPro впервые состоялась для студентов и преподавателей программ коммуникаций и медиа Университета Эгертон, старейшего высшего учебного заведения в стране. Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков рассказал слушателям о текущем состоянии международных коммуникаций и принципах работы современного информационного агентства.Аудитория активно задавала вопросы о деятельности Sputnik на африканском направлении, в особенности о перспективах вещания на национальных языках."Сессия была очень насыщенной. Мы рады сотрудничеству со Sputnik для обогащения наших международных коммуникационных и медийных сетей. С нетерпением ждем новых вебинаров для наших студентов и сотрудников в будущем. Мы также можем поделиться нашим собственным опытом по подготовке журналистов, особенно в области трансграничной журналистики", – отметил доктор Масая Хиллари Чакава, координатор программ коммуникаций и медиа Университета Эгертон.Университета Эгертон – государственный университет Кении, старейший вуз стране, осуществляющий подготовку по широкому спектру специальностей для более 28 000 студентов и 7 000 аспирантов. Главный кампус расположен в городе Ньоро.

https://ria.ru/20230929/sputnikpro-1899381457.html

кения

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

sputnik, кения, миа "россия сегодня", новости агентства, медиа