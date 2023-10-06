Рейтинг@Mail.ru
К проекту SputnikPro присоединился старейший университет Кении - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/universitet-1901003823.html
К проекту SputnikPro присоединился старейший университет Кении
К проекту SputnikPro присоединился старейший университет Кении - РИА Новости, 06.10.2023
К проекту SputnikPro присоединился старейший университет Кении
Сессия SputnikPro впервые состоялась для студентов и преподавателей программ коммуникаций и медиа Университета Эгертон, старейшего высшего учебного заведения в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:01
2023-10-06T17:01
sputnik
кения
миа "россия сегодня"
новости агентства
медиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900989982_0:308:3078:2039_1920x0_80_0_0_13d1791ac1408f99e040c0ecceb3b912.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сессия SputnikPro впервые состоялась для студентов и преподавателей программ коммуникаций и медиа Университета Эгертон, старейшего высшего учебного заведения в стране. Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков рассказал слушателям о текущем состоянии международных коммуникаций и принципах работы современного информационного агентства.Аудитория активно задавала вопросы о деятельности Sputnik на африканском направлении, в особенности о перспективах вещания на национальных языках."Сессия была очень насыщенной. Мы рады сотрудничеству со Sputnik для обогащения наших международных коммуникационных и медийных сетей. С нетерпением ждем новых вебинаров для наших студентов и сотрудников в будущем. Мы также можем поделиться нашим собственным опытом по подготовке журналистов, особенно в области трансграничной журналистики", – отметил доктор Масая Хиллари Чакава, координатор программ коммуникаций и медиа Университета Эгертон.Университета Эгертон – государственный университет Кении, старейший вуз стране, осуществляющий подготовку по широкому спектру специальностей для более 28 000 студентов и 7 000 аспирантов. Главный кампус расположен в городе Ньоро.
https://ria.ru/20230929/sputnikpro-1899381457.html
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900989982_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_ea44b5369a604cf88481e0e31df9a8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
sputnik, кения, миа "россия сегодня", новости агентства, медиа
Sputnik, Кения, МИА "Россия сегодня", Новости агентства, Медиа

К проекту SputnikPro присоединился старейший университет Кении

© РИА Новости / Мария ДевахинаДиректор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и и начальник управления имиджевых проектов Дирекции международного сотрудничества Кристина Лях во время сессии SputnikPro
Директор по международному сотрудничеству медиагруппы Россия сегодня Василий Пушков и и начальник управления имиджевых проектов Дирекции международного сотрудничества Кристина Лях во время сессии SputnikPro - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и и начальник управления имиджевых проектов Дирекции международного сотрудничества Кристина Лях во время сессии SputnikPro
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сессия SputnikPro впервые состоялась для студентов и преподавателей программ коммуникаций и медиа Университета Эгертон, старейшего высшего учебного заведения в стране. Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков рассказал слушателям о текущем состоянии международных коммуникаций и принципах работы современного информационного агентства.
Аудитория активно задавала вопросы о деятельности Sputnik на африканском направлении, в особенности о перспективах вещания на национальных языках.
"Сессия была очень насыщенной. Мы рады сотрудничеству со Sputnik для обогащения наших международных коммуникационных и медийных сетей. С нетерпением ждем новых вебинаров для наших студентов и сотрудников в будущем. Мы также можем поделиться нашим собственным опытом по подготовке журналистов, особенно в области трансграничной журналистики", – отметил доктор Масая Хиллари Чакава, координатор программ коммуникаций и медиа Университета Эгертон.
Университета Эгертон – государственный университет Кении, старейший вуз стране, осуществляющий подготовку по широкому спектру специальностей для более 28 000 студентов и 7 000 аспирантов. Главный кампус расположен в городе Ньоро.
Мастер-класс просветительского проекта SputnikPro для бразильского университета Сорокаба - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
SputnikPro начинает сотрудничество с вузами Бразилии
29 сентября, 11:55
 
SputnikКенияМИА "Россия сегодня"Новости агентстваМедиа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала