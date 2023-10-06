https://ria.ru/20231006/ukraina-1900983660.html

Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по конфликту на Украине

Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по конфликту на Украине - РИА Новости, 06.10.2023

Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по конфликту на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по поводу конфликта на Украине, пояснив, что европейцы "не хотят воевать". РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:06

2023-10-06T16:06

2023-10-06T16:06

специальная военная операция на украине

в мире

сша

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евросоюз

украина

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по поводу конфликта на Украине, пояснив, что европейцы "не хотят воевать". "У Европы и Америки, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа, но и из тех контактов, которые у меня лично были. И не только у меня - у наших военных и госбезопасности", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта. Белорусский президент обратил внимание, что "Европа воевать не хочет: в ее интересах, чтобы конфликт в Украине не разрастался, ведь война идет в общем доме". Он подчеркнул, что США же находятся далеко и могут "отсидеться" за Атлантикой. По словам главы государства, единственная нагрузка для США заключается в круглосуточной работе долларового станка. Инфляция же перекладывается на все остальные страны, которые используют доллар, продолжил он. "То, что им (США – ред.) нужно там испытать, они испытывают. И даже безумные европейцы говорят о том, что это самая дешевая война. Уже более полумиллиона погибших в Украине. Молодежь воевать не хочет, сбежала. Сейчас уже не только своих хватают, но и за пределами Украины, в Польше и других странах, хватают украинцев и везут туда. Плюс наемники. Вот такая война сейчас в Украине", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20231003/protest-1900193195.html

сша

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, белоруссия, евросоюз, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр