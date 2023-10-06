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Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по конфликту на Украине - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900983660.html
Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по конфликту на Украине
Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по конфликту на Украине - РИА Новости, 06.10.2023
Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по конфликту на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по поводу конфликта на Украине, пояснив, что европейцы "не хотят воевать". РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:06
2023-10-06T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
сша
белоруссия
евросоюз
украина
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по поводу конфликта на Украине, пояснив, что европейцы "не хотят воевать". "У Европы и Америки, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа, но и из тех контактов, которые у меня лично были. И не только у меня - у наших военных и госбезопасности", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта. Белорусский президент обратил внимание, что "Европа воевать не хочет: в ее интересах, чтобы конфликт в Украине не разрастался, ведь война идет в общем доме". Он подчеркнул, что США же находятся далеко и могут "отсидеться" за Атлантикой. По словам главы государства, единственная нагрузка для США заключается в круглосуточной работе долларового станка. Инфляция же перекладывается на все остальные страны, которые используют доллар, продолжил он. "То, что им (США – ред.) нужно там испытать, они испытывают. И даже безумные европейцы говорят о том, что это самая дешевая война. Уже более полумиллиона погибших в Украине. Молодежь воевать не хочет, сбежала. Сейчас уже не только своих хватают, но и за пределами Украины, в Польше и других странах, хватают украинцев и везут туда. Плюс наемники. Вот такая война сейчас в Украине", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20231003/protest-1900193195.html
сша
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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Белоруссия, Евросоюз, Украина, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по конфликту на Украине

Лукашенко: у Евросоюза и США нет никакого единства по ситуации на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по поводу конфликта на Украине, пояснив, что европейцы "не хотят воевать".
Европы и Америки, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа, но и из тех контактов, которые у меня лично были. И не только у меня - у наших военных и госбезопасности", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта.
Белорусский президент обратил внимание, что "Европа воевать не хочет: в ее интересах, чтобы конфликт в Украине не разрастался, ведь война идет в общем доме". Он подчеркнул, что США же находятся далеко и могут "отсидеться" за Атлантикой. По словам главы государства, единственная нагрузка для США заключается в круглосуточной работе долларового станка. Инфляция же перекладывается на все остальные страны, которые используют доллар, продолжил он.
"То, что им (США – ред.) нужно там испытать, они испытывают. И даже безумные европейцы говорят о том, что это самая дешевая война. Уже более полумиллиона погибших в Украине. Молодежь воевать не хочет, сбежала. Сейчас уже не только своих хватают, но и за пределами Украины, в Польше и других странах, хватают украинцев и везут туда. Плюс наемники. Вот такая война сейчас в Украине", - отметил глава государства.
Акция против поставок оружия на Украину в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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3 октября, 15:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАБелоруссияЕвросоюзУкраинаАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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