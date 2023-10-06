Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по конфликту на Украине
Лукашенко: у Евросоюза и США нет никакого единства по ситуации на Украине
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у ЕС и США нет единства по поводу конфликта на Украине, пояснив, что европейцы "не хотят воевать".
"У Европы и Америки, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа, но и из тех контактов, которые у меня лично были. И не только у меня - у наших военных и госбезопасности", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта.
Белорусский президент обратил внимание, что "Европа воевать не хочет: в ее интересах, чтобы конфликт в Украине не разрастался, ведь война идет в общем доме". Он подчеркнул, что США же находятся далеко и могут "отсидеться" за Атлантикой. По словам главы государства, единственная нагрузка для США заключается в круглосуточной работе долларового станка. Инфляция же перекладывается на все остальные страны, которые используют доллар, продолжил он.
"То, что им (США – ред.) нужно там испытать, они испытывают. И даже безумные европейцы говорят о том, что это самая дешевая война. Уже более полумиллиона погибших в Украине. Молодежь воевать не хочет, сбежала. Сейчас уже не только своих хватают, но и за пределами Украины, в Польше и других странах, хватают украинцев и везут туда. Плюс наемники. Вот такая война сейчас в Украине", - отметил глава государства.