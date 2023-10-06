https://ria.ru/20231006/ukraina-1900961317.html

Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, чтобы избежать худшего

Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, чтобы избежать худшего - РИА Новости, 06.10.2023

Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, чтобы избежать худшего

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь призвал остановить конфликт на Украине, чтобы избежать худшего развития сценария. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:08

2023-10-06T15:08

2023-10-06T15:08

украина

россия

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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь призвал остановить конфликт на Украине, чтобы избежать худшего развития сценария. "Очередной раз говорю: надо остановиться, ибо будет хуже. Вы видите, что поляки уже готовы прихватить запад Украины. Россияне уже по всем направлениям (я каждый день получаю эту информацию) ведут активную оборону. Они уже атакуют. Украинцам воевать нечем. Даже если есть, они не могут эту мощь сдерживать. Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом", - приводит слова белорусского лидера информагентство Белта. Глава белорусского государства отметил, что в медиа сложился образ Владимира Зеленского как попрошайки, который только и делает, что выпрашивает помощь у других государств. "Зеленский ведет себя абсолютно правильно", - сказал Лукашенко. Президент Белоруссии напомнил, что конфликт на Украине был запланирован заранее: США назначили Украину жертвой, пообещав ей максимальную поддержку, и украинские власти согласились на эту роль. "Видим, что Зеленский поступил неправильно: подставил целое государство, богатое, крепкое государство. Что дальше происходит: он до последнего украинца воюет. А они то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещают. Зеленский задает вопрос: "Как же так?" И Запад, европейцы и особенно американцы, этот коллективный Запад не выполняет договоренности", - сказал белорусский лидер. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин, нато, в мире