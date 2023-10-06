https://ria.ru/20231006/ukraina-1900954281.html
Поддержкой Украины США толкают Россию к усилению арсенала, заявил Лукашенко
Поддержкой Украины США толкают Россию к усилению арсенала, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.10.2023
Поддержкой Украины США толкают Россию к усилению арсенала, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что своей военной поддержкой Киева власти США толкают РФ к применению более мощного оружия. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:53
2023-10-06T14:53
2023-10-06T14:53
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что своей военной поддержкой Киева власти США толкают РФ к применению более мощного оружия. "У меня складывается такое впечатление - опять же говорю: это мое мнение, - что американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта. Он пояснил, что на более жесткие меры Россию может вынудить оказываемая США военная поддержка Киеву. "Это вооружение Владимира Зеленского и его армии, оснащение ракетами дальнего радиуса действия. Пусть даже на глубину 300 километров. Вы представляете: на глубину 300 километров мощные ракеты будут поражать российскую территорию. Вы что, думаете, президент России и военные будут на это спокойно смотреть?" – сказал белорусский президент. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
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россия, украина, сша, александр лукашенко, сергей лавров, владимир зеленский, нато, в мире
Россия, Украина, США, Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Поддержкой Украины США толкают Россию к усилению арсенала, заявил Лукашенко
Лукашенко: поддержкой Украины США толкают РФ к применению более мощного оружия