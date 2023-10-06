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СМИ: Италия хочет поставить Украине лишь символическое количество ракет - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:51 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900873548.html
СМИ: Италия хочет поставить Украине лишь символическое количество ракет
СМИ: Италия хочет поставить Украине лишь символическое количество ракет - РИА Новости, 06.10.2023
СМИ: Италия хочет поставить Украине лишь символическое количество ракет
Италия не исключает поставки Киеву лишь "символического количества" ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow, чтобы не "выделяться, как это сделали... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:51
2023-10-06T10:51
специальная военная операция на украине
италия
джорджа мелони
нато
украина
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 6 окт - РИА Новости. Италия не исключает поставки Киеву лишь "символического количества" ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow, чтобы не "выделяться, как это сделали британцы, немцы и американцы", пишет в пятницу газета la Repubblica. По ее данным, Италия включит в очередной пакет военной помощи Украине боеприпасы для поставленного ранее ЗРК Samp-T. По информации издания, восьмой пакет будет готов к концу года, что премьер Италии Джорджа Мелони подтвердила на встрече с Владимиром Зеленским в испанской Гранаде. "Внутри будет несколько ракет Aster 30 для батареи Samp-T … и запасные части для обслуживания, но не столько, сколько просит Киев", - говорится в статье. "Что касается ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow, вопрос более сложный, они могут поражать Крым, и правительство пока не намерено выделяться, как это сделали британцы, французы, американцы и немцы. В действительности, правительственный дворец Киджи в принципе не исключает почти символической поставки, в рамках нескольких единиц с учётом наличия 200 у ВВС", - пишет издание, добавляя, что "точно речь не пойдёт о решении, ни о рекламируемом и ни о достаточном для удовлетворения всех просьб". Италия, пишет la Repubblica, намерена продолжать поддержку украинской системы ПВО, "в том числе при помощи систем борьбы с беспилотниками, даже если у Минобороны их крайне мало". Ранее итальянские СМИ писали, что новые поставки вооружений осложнены бюджетными вопросами и недостатком материалов. Италия одобрила семь пакетов поставок военной помощи Украине. В рамках шестого декрета Италия совместно с Францией согласилась направить Киеву современную систему ПВО Samp-T. Список поставляемых вооружений засекречен, однако Таяни неоднократно заявлял, что Италия не направляла и не направит Киеву вооружения, которые позволят наносить удары за пределами украинской территории. В январе тот же Таяни сообщал, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около 1 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231005/pomosch-1900601677.html
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италия, джорджа мелони, нато, украина, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Италия, Джорджа Мелони, НАТО, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Италия хочет поставить Украине лишь символическое количество ракет

Repubblica: Италия может поставить Украине символическое количество Storm Shadow

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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РИМ, 6 окт - РИА Новости. Италия не исключает поставки Киеву лишь "символического количества" ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow, чтобы не "выделяться, как это сделали британцы, немцы и американцы", пишет в пятницу газета la Repubblica.
По ее данным, Италия включит в очередной пакет военной помощи Украине боеприпасы для поставленного ранее ЗРК Samp-T. По информации издания, восьмой пакет будет готов к концу года, что премьер Италии Джорджа Мелони подтвердила на встрече с Владимиром Зеленским в испанской Гранаде.
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"Внутри будет несколько ракет Aster 30 для батареи Samp-T … и запасные части для обслуживания, но не столько, сколько просит Киев", - говорится в статье.
"Что касается ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow, вопрос более сложный, они могут поражать Крым, и правительство пока не намерено выделяться, как это сделали британцы, французы, американцы и немцы. В действительности, правительственный дворец Киджи в принципе не исключает почти символической поставки, в рамках нескольких единиц с учётом наличия 200 у ВВС", - пишет издание, добавляя, что "точно речь не пойдёт о решении, ни о рекламируемом и ни о достаточном для удовлетворения всех просьб".
Италия, пишет la Repubblica, намерена продолжать поддержку украинской системы ПВО, "в том числе при помощи систем борьбы с беспилотниками, даже если у Минобороны их крайне мало". Ранее итальянские СМИ писали, что новые поставки вооружений осложнены бюджетными вопросами и недостатком материалов.
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Италия одобрила семь пакетов поставок военной помощи Украине. В рамках шестого декрета Италия совместно с Францией согласилась направить Киеву современную систему ПВО Samp-T. Список поставляемых вооружений засекречен, однако Таяни неоднократно заявлял, что Италия не направляла и не направит Киеву вооружения, которые позволят наносить удары за пределами украинской территории. В январе тот же Таяни сообщал, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около 1 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеИталияДжорджа МелониНАТОУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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