СМИ: Турция может провести масштабные воздушные операции в Сирии против РПК
Hürriyet: ВС Турции могут провести масштабные воздушные операции на севере Сирии
© AP Photo / Selcan HacaogluИстребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Истребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье. Архивное фото
АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. ВС Турции могут предпринять более масштабные воздушные операции на севере Сирии против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении 20 объектов боевиков.
«
"Источники отметили, что если заинтересованные страны в Сирии не выполнят своих обещаний, то на повестку дня могут быть вновь поставлены более масштабные воздушные операции, как это было в прошлом", - пишет издание.
Газета отмечает, что целью последних операций на севере Сирии и Ирака является устранение "логистической поддержки террористической организации и ликвидировать ее финансовые инструменты".
«
"Все деньги, которые поступают в организацию из нефти, возвращаются в Турцию в виде оружия и патронов", - пишет издание.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.