https://ria.ru/20231006/turtsiya-1900860469.html

СМИ: Турция может провести масштабные воздушные операции в Сирии против РПК

СМИ: Турция может провести масштабные воздушные операции в Сирии против РПК - РИА Новости, 06.10.2023

СМИ: Турция может провести масштабные воздушные операции в Сирии против РПК

ВС Турции могут предпринять более масштабные воздушные операции на севере Сирии против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T09:44

2023-10-06T09:44

2023-10-06T09:44

в мире

турция

сирия

ирак

рабочая партия курдистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789172806_0:172:3000:1860_1920x0_80_0_0_eba727d836ff3e97eb501fc77775506c.jpg

АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. ВС Турции могут предпринять более масштабные воздушные операции на севере Сирии против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении 20 объектов боевиков. "Источники отметили, что если заинтересованные страны в Сирии не выполнят своих обещаний, то на повестку дня могут быть вновь поставлены более масштабные воздушные операции, как это было в прошлом", - пишет издание. Газета отмечает, что целью последних операций на севере Сирии и Ирака является устранение "логистической поддержки террористической организации и ликвидировать ее финансовые инструменты". "Все деньги, которые поступают в организацию из нефти, возвращаются в Турцию в виде оружия и патронов", - пишет издание. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20231004/terakt-1900352037.html

https://ria.ru/20231005/siriya-1900822061.html

турция

сирия

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сирия, ирак, рабочая партия курдистана