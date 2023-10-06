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Военный эксперт оценил шансы Трампа стать спикером палаты представителей - РИА Новости, 06.10.2023
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23:03 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/trump-1901085063.html
Военный эксперт оценил шансы Трампа стать спикером палаты представителей
Военный эксперт оценил шансы Трампа стать спикером палаты представителей - РИА Новости, 06.10.2023
Военный эксперт оценил шансы Трампа стать спикером палаты представителей
Бывшему президента США Дональду Трампу не стать спикером палаты представителей, заявил РИА Новости исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T23:03
2023-10-06T23:03
в мире
сша
вашингтон (штат)
кевин маккарти
дональд трамп
эрл расмуссен
северная каролина
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Бывшему президента США Дональду Трампу не стать спикером палаты представителей, заявил РИА Новости исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен. "Теоретически Трамп может быть избран на пост спикера, но я не думаю, что это произойдет. Его нынешние проблемы с законом, хоть и весьма сомнительны, но могли бы усложнить ему работу на посту спикера. Думаю, ему лучше держаться подальше от трясины конгресса и сосредоточиться на решении своих проблем и предвыборной кампании", - сказал Расмуссен. Произошедшую отставку спикера палаты Кевина Маккарти аналитик назвал демонстрацией того, как дисфункционально работает американская система. Маккарти поплатился должностью за компромисс с оппонентами из демократической партии, который позволил избежать сбоев в финансировании правительства, отметил эксперт. "И хотя группа бунтовщиков против Маккарти высказывает некоторые разумные вещи, но они толкнули нашу страну на край обрыва. Маккарти на посту спикера должен был работать над принятием законов в установленные сроки и в случае необходимости искать компромиссы. Он поставил страну на первое место", - добавил эксперт. По его мнению, первая в истории отставка спикера усугубит разногласия в конгрессе. "Думаю, демократы упустили возможность поддержать Маккарти. В дальнейшем мы увидим продолжение сбоев в функционировании конгресса и все это на фоне необходимости принятия критических бюджетных решений", - считает Расмуссен. Во вторник палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, и отверг выдвинутые против него претензии Гетца. Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов. Один из конгрессменов предложил избрать спикером Трампа. Кресло спикера еще никогда не занимал человек, не являющийся членом палаты представителей, но закон такой вариант не запрещает. Политик со своей стороны сначала заявил, что третий пост во властной иерархии страны он согласен принять на "период в 30, 60 или 90 дней" - пока однопартийцы не договорятся о более долгосрочном варианте. Но после высказал поддержку председателю юридического комитета палаты Джиму Джордану, который заявил о намерении предложить свою кандидатуру.
https://ria.ru/20231005/smi-1900586580.html
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сша
вашингтон (штат)
северная каролина
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в мире, сша, вашингтон (штат), кевин маккарти, дональд трамп, эрл расмуссен, северная каролина
В мире, США, Вашингтон (штат), Кевин Маккарти, Дональд Трамп, Эрл Расмуссен, Северная Каролина
Военный эксперт оценил шансы Трампа стать спикером палаты представителей

Подполковник Расмуссен: Трамп вряд ли станет спикером палаты представителей

© AP Photo / Charlie RiedelБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Бывшему президента США Дональду Трампу не стать спикером палаты представителей, заявил РИА Новости исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.
"Теоретически Трамп может быть избран на пост спикера, но я не думаю, что это произойдет. Его нынешние проблемы с законом, хоть и весьма сомнительны, но могли бы усложнить ему работу на посту спикера. Думаю, ему лучше держаться подальше от трясины конгресса и сосредоточиться на решении своих проблем и предвыборной кампании", - сказал Расмуссен.
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Произошедшую отставку спикера палаты Кевина Маккарти аналитик назвал демонстрацией того, как дисфункционально работает американская система. Маккарти поплатился должностью за компромисс с оппонентами из демократической партии, который позволил избежать сбоев в финансировании правительства, отметил эксперт. "И хотя группа бунтовщиков против Маккарти высказывает некоторые разумные вещи, но они толкнули нашу страну на край обрыва. Маккарти на посту спикера должен был работать над принятием законов в установленные сроки и в случае необходимости искать компромиссы. Он поставил страну на первое место", - добавил эксперт.
По его мнению, первая в истории отставка спикера усугубит разногласия в конгрессе. "Думаю, демократы упустили возможность поддержать Маккарти. В дальнейшем мы увидим продолжение сбоев в функционировании конгресса и все это на фоне необходимости принятия критических бюджетных решений", - считает Расмуссен.
Во вторник палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.
С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, и отверг выдвинутые против него претензии Гетца.
Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
Один из конгрессменов предложил избрать спикером Трампа. Кресло спикера еще никогда не занимал человек, не являющийся членом палаты представителей, но закон такой вариант не запрещает. Политик со своей стороны сначала заявил, что третий пост во властной иерархии страны он согласен принять на "период в 30, 60 или 90 дней" - пока однопартийцы не договорятся о более долгосрочном варианте. Но после высказал поддержку председателю юридического комитета палаты Джиму Джордану, который заявил о намерении предложить свою кандидатуру.
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В миреСШАВашингтон (штат)Кевин МаккартиДональд ТрампЭрл РасмуссенСеверная Каролина
 
 
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