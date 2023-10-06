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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:19 06.10.2023 (обновлено: 20:03 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/trevoga-1901051343.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.10.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Севастополе отменена спустя 35 минут после ее объявления, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:19
2023-10-06T20:03
специальная военная операция на украине
севастополь
общество
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе отменена спустя 35 минут после ее объявления, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Тревога была объявлена в 18.42 мск"Отбой воздушной тревоги", - сообщил Развожаев.Развожаев уточнил, что дым в районе Севастопольской бухты был следствием использования табельных средств маскировки. Он напомнил, что несмотря на неприятный запах дым безопасен.Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда через 50 минут после перекрытия движения, сообщил инфоцентр в 19.41 мск.
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900973158.html
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севастополь, общество, происшествия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Общество, Происшествия, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе отменена спустя 35 минут после ее объявления, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Тревога была объявлена в 18.42 мск
"Отбой воздушной тревоги", - сообщил Развожаев.
Развожаев уточнил, что дым в районе Севастопольской бухты был следствием использования табельных средств маскировки. Он напомнил, что несмотря на неприятный запах дым безопасен.
Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда через 50 минут после перекрытия движения, сообщил инфоцентр в 19.41 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольОбществоПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
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