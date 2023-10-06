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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.10.2023
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T02:32
2023-10-06T02:32
2023-10-06T02:32
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в Кировоградской, Одесской, Черкасской и Винницкой областях прозвучала в 23.57 четверга, 00.26, 01.07 и 01.16 пятницы (совпадает с мск), в Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой - в 01.47, 01.55 и 01.56 пятницы (совпадает с мск). Также сигнал тревоги звучит в подконтрольной Киеву части Херсонской области РФ, там тревогу объявили в 23.26 четверга. Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях центральной Украины объявили воздушную тревогу