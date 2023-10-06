https://ria.ru/20231006/tovarooborot-1900975042.html
Мирзиеев ожидает рост товарооборота России и Узбекистана по итогам года
Мирзиеев ожидает рост товарооборота России и Узбекистана по итогам года - РИА Новости, 06.10.2023
Мирзиеев ожидает рост товарооборота России и Узбекистана по итогам года
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, что товарооборот РФ и Узбекистана по итогам 2023... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:35
2023-10-06T15:35
2023-10-06T15:35
шавкат мирзиеев
узбекистан
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, что товарооборот РФ и Узбекистана по итогам 2023 года может достичь 12 миллиардов долларов. "Товарооборот, на самом деле такого роста у нас не было, думаем, что по итогам года будет 12 миллиардов (долларов - ред.) ", - сказал он в пятницу. По словам Мирзиеева, в среднем каждый год товарооборот двух стран увеличивается на 20%. "Если мы такими темпами (будем идти - ред.), то через 2-3 года мы дойдем до 20 миллиардов, о которых мы договаривались. Я думаю, что этот результат реален, потому что, как вы уже сказали, была очень серьезная подготовительная база", - отметил президент Узбекистана. Он также сообщил, что была проведена очень серьезная межрегиональная работа. "Я очень доволен, настрой наших региональных коллег очень серьезный, работа имеет перспективу", - сказал Мирзиеев.
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шавкат мирзиеев, узбекистан, владимир путин, в мире, экономика
Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Владимир Путин, В мире, Экономика
Мирзиеев ожидает рост товарооборота России и Узбекистана по итогам года
Мирзиеев ожидает рост товарооборота России и Узбекистана до 12 млрд долларов
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, что товарооборот РФ и Узбекистана по итогам 2023 года может достичь 12 миллиардов долларов.
«
"Товарооборот, на самом деле такого роста у нас не было, думаем, что по итогам года будет 12 миллиардов (долларов - ред.) ", - сказал он в пятницу.
По словам Мирзиеева, в среднем каждый год товарооборот двух стран увеличивается на 20%. "Если мы такими темпами (будем идти - ред.), то через 2-3 года мы дойдем до 20 миллиардов, о которых мы договаривались. Я думаю, что этот результат реален, потому что, как вы уже сказали, была очень серьезная подготовительная база", - отметил президент Узбекистана.
Он также сообщил, что была проведена очень серьезная межрегиональная работа. "Я очень доволен, настрой наших региональных коллег очень серьезный, работа имеет перспективу", - сказал Мирзиеев.
Межгосударственные отношения России и Узбекистана