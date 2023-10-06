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Товарооборот России и Узбекистана за семь месяцев вырос на 14,4 процента - РИА Новости, 06.10.2023
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12:13 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/tovarooborot-1900905953.html
Товарооборот России и Узбекистана за семь месяцев вырос на 14,4 процента
Товарооборот России и Узбекистана за семь месяцев вырос на 14,4 процента - РИА Новости, 06.10.2023
Товарооборот России и Узбекистана за семь месяцев вырос на 14,4 процента
Товарооборот России и Узбекистана за первые семь месяцев текущего года вырос в годовом выражении на 14,4%, импорт вырос более чем на 30%, экспорт - более чем на РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:13
2023-10-06T12:13
россия
узбекистан
экономика
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Узбекистана за первые семь месяцев текущего года вырос в годовом выражении на 14,4%, импорт вырос более чем на 30%, экспорт - более чем на 7%, сообщается в информационных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "Россия занимает первое место среди торговых партнеров Узбекистана (18,6% от общего объема внешней торговли). В 2022 году товарооборот вырос на 26% и достиг 8,7 миллиарда долларов, экспорт – 6,1 миллиарда долларов (+17,7 %), импорт - 2,6 миллиарда долларов (+51,3 %)", - сообщается в материалах. "За семь месяцев текущего года товарооборот превысил 5,2 миллиарда долларов (+14,4%), в том числе экспорт - более 3,5 миллиарда долларов (+7,4%), импорт - 1,7 миллиарда долларов (+32,6%)", - указано там. Также отмечается, что Россия является одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. Суммарные инвестиции российских компаний оцениваются в порядка 13 миллиардов долларов. В республике работают около 3 тысяч компаний с российским капиталом, в России присутствуют порядка 700 предприятий с узбекистанским участием. Мирзиеев находится в России с официальным визитом с 5 по 7 октября.
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россия, узбекистан, экономика, шавкат мирзиеев
Россия, Узбекистан, Экономика, Шавкат Мирзиеев
Товарооборот России и Узбекистана за семь месяцев вырос на 14,4 процента

Товарооборот России и Узбекистана за 7 месяцев 2023 года вырос на 14,4%

© Pixabay / Pixabay / falcoВид на Ташкент
Вид на Ташкент - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Pixabay / Pixabay / falco
Вид на Ташкент. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Узбекистана за первые семь месяцев текущего года вырос в годовом выражении на 14,4%, импорт вырос более чем на 30%, экспорт - более чем на 7%, сообщается в информационных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева
"Россия занимает первое место среди торговых партнеров Узбекистана (18,6% от общего объема внешней торговли). В 2022 году товарооборот вырос на 26% и достиг 8,7 миллиарда долларов, экспорт – 6,1 миллиарда долларов (+17,7 %), импорт - 2,6 миллиарда долларов (+51,3 %)", - сообщается в материалах.
"За семь месяцев текущего года товарооборот превысил 5,2 миллиарда долларов (+14,4%), в том числе экспорт - более 3,5 миллиарда долларов (+7,4%), импорт - 1,7 миллиарда долларов (+32,6%)", - указано там.
Также отмечается, что Россия является одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. Суммарные инвестиции российских компаний оцениваются в порядка 13 миллиардов долларов. В республике работают около 3 тысяч компаний с российским капиталом, в России присутствуют порядка 700 предприятий с узбекистанским участием.
Мирзиеев находится в России с официальным визитом с 5 по 7 октября.
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