https://ria.ru/20231006/toplivo-1901076445.html

Минэнерго прокомментировало идею создания единого экспортера топлива

Минэнерго прокомментировало идею создания единого экспортера топлива - РИА Новости, 06.10.2023

Минэнерго прокомментировало идею создания единого экспортера топлива

Минэнерго РФ не рассматривает идею создания единого спецэкспортера топлива из России, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T21:40

2023-10-06T21:40

2023-10-06T21:40

экономика

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ не рассматривает идею создания единого спецэкспортера топлива из России, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. "Мы пока не рассматриваем эту меру", - ответил он на вопрос о том, поддерживает ли министерство идею введения единого спецэкспортера. В пятницу правительство России приняло ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.

https://ria.ru/20231006/eksport-1901036700.html

россия

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экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)