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Минэнерго сообщило о тенденции к снижению розничных цен на топливо - РИА Новости, 06.10.2023
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21:31 06.10.2023 (обновлено: 23:15 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/toplivo-1901075666.html
Минэнерго сообщило о тенденции к снижению розничных цен на топливо
Минэнерго сообщило о тенденции к снижению розничных цен на топливо - РИА Новости, 06.10.2023
Минэнерго сообщило о тенденции к снижению розничных цен на топливо
Министерство энергетики фиксирует тенденцию к снижению розничных цен на топливо в России, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T21:31
2023-10-06T23:15
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
цены на нефть
николай шульгинов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Министерство энергетики фиксирует тенденцию к снижению розничных цен на топливо в России, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов."Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история", — сказал он.По словам министра, главная задача — не допустить затоваривания на топливном рынке."И мы этого сейчас не наблюдаем", — резюмировал Шульгинов.Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала российским нефтяникам снизить стоимость топлива на заправках. В сентябре служба сообщила, что ее региональные органы проверят обоснованность цен на мелкооптовые партии бензина и дизеля, изучив всю цепочку от закупки на НПЗ до реализации. По итогам первичного анализа ведомство уже возбудило шесть дел из-за нарушения закона "О защите конкуренции".Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорились и розничные цены. Эксперты объясняли эту ситуацию в том числе серым экспортом. Для стабилизации внутреннего рынка правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля.По данным Росстата, в период с 25 сентября по 2 октября средняя розничная цена дизельного топлива снизилась на 0,14 процента — до 64,9 рубля за литр. Стоимость бензина также начала снижаться и опустилась на 0,43 процента — до 55,68 рубля за литр.
https://ria.ru/20231006/toplivo-1901076445.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, николай шульгинов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Цены на нефть, Николай Шульгинов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минэнерго сообщило о тенденции к снижению розничных цен на топливо

Минэнерго зафиксировало тенденцию к снижению розничных цен на топливо в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Министерство энергетики фиксирует тенденцию к снижению розничных цен на топливо в России, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов.
"Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история", — сказал он.
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По словам министра, главная задача — не допустить затоваривания на топливном рынке.
"И мы этого сейчас не наблюдаем", — резюмировал Шульгинов.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала российским нефтяникам снизить стоимость топлива на заправках. В сентябре служба сообщила, что ее региональные органы проверят обоснованность цен на мелкооптовые партии бензина и дизеля, изучив всю цепочку от закупки на НПЗ до реализации. По итогам первичного анализа ведомство уже возбудило шесть дел из-за нарушения закона "О защите конкуренции".
Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорились и розничные цены. Эксперты объясняли эту ситуацию в том числе серым экспортом. Для стабилизации внутреннего рынка правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля.
По данным Росстата, в период с 25 сентября по 2 октября средняя розничная цена дизельного топлива снизилась на 0,14 процента — до 64,9 рубля за литр. Стоимость бензина также начала снижаться и опустилась на 0,43 процента — до 55,68 рубля за литр.
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ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Цены на нефтьНиколай ШульгиновФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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