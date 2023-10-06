https://ria.ru/20231006/toplivo-1901075666.html

Минэнерго сообщило о тенденции к снижению розничных цен на топливо

Минэнерго сообщило о тенденции к снижению розничных цен на топливо - РИА Новости, 06.10.2023

Минэнерго сообщило о тенденции к снижению розничных цен на топливо

Министерство энергетики фиксирует тенденцию к снижению розничных цен на топливо в России, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T21:31

2023-10-06T21:31

2023-10-06T23:15

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

цены на нефть

николай шульгинов

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Министерство энергетики фиксирует тенденцию к снижению розничных цен на топливо в России, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов."Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история", — сказал он.По словам министра, главная задача — не допустить затоваривания на топливном рынке."И мы этого сейчас не наблюдаем", — резюмировал Шульгинов.Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала российским нефтяникам снизить стоимость топлива на заправках. В сентябре служба сообщила, что ее региональные органы проверят обоснованность цен на мелкооптовые партии бензина и дизеля, изучив всю цепочку от закупки на НПЗ до реализации. По итогам первичного анализа ведомство уже возбудило шесть дел из-за нарушения закона "О защите конкуренции".Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорились и розничные цены. Эксперты объясняли эту ситуацию в том числе серым экспортом. Для стабилизации внутреннего рынка правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля.По данным Росстата, в период с 25 сентября по 2 октября средняя розничная цена дизельного топлива снизилась на 0,14 процента — до 64,9 рубля за литр. Стоимость бензина также начала снижаться и опустилась на 0,43 процента — до 55,68 рубля за литр.

https://ria.ru/20231006/toplivo-1901076445.html

https://ria.ru/20231006/rossiya-1900872133.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, николай шульгинов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)