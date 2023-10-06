https://ria.ru/20231006/toplivo-1900940954.html
Меры правительства успокоят рынок топлива, но ненадолго, считает эксперт
Меры правительства успокоят рынок топлива, но ненадолго, считает эксперт - РИА Новости, 06.10.2023
Меры правительства успокоят рынок топлива, но ненадолго, считает эксперт
Новые меры правительства РФ временно успокоят внутренний рынок топлива, но в следующем году властям и нефтяным компаниям, скорее всего, придется вернуться к... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:03
2023-10-06T14:03
2023-10-06T14:03
экономика
россия
аи-95
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые меры правительства РФ временно успокоят внутренний рынок топлива, но в следующем году властям и нефтяным компаниям, скорее всего, придется вернуться к вопросу, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Кабмин РФ принял дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тыс рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно. "Новые меры правительства на время успокоят топливный рынок, но не создадут стимулов для долговременного снижения цен. Поэтому в следующем году нефтяникам и регуляторам, скорее всего, придется вырабатывать новый консенсус", - сказал аналитик. Увеличение нормативов продаж на бирже до 15% и 12,5% для бензина Аи-95 и дизтоплива существенно не повысит доступность топлива для независимых автозаправочных станциях, считает Родионов. Как следствие конкуренция в рознице останется на сравнительно низком уровне. По мнению собеседника агентства, на долговременное снижение цен могло бы повлиять резкое повышение нормативов биржевых продаж - до 50% для бензина и до 33% для дизтоплива. Также на снижении цен положительно сказалось бы снижение топливных акцизов, "которые за последние восемь лет выросли почти втрое".
https://ria.ru/20231006/rossiya-1900872133.html
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экономика, россия, аи-95
Меры правительства успокоят рынок топлива, но ненадолго, считает эксперт
Эксперт: меры правительства успокоят рынок топлива, но будет нужен компромисс
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые меры правительства РФ временно успокоят внутренний рынок топлива, но в следующем году властям и нефтяным компаниям, скорее всего, придется вернуться к вопросу, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.
Кабмин РФ принял дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тыс рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.
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"Новые меры правительства на время успокоят топливный рынок, но не создадут стимулов для долговременного снижения цен. Поэтому в следующем году нефтяникам и регуляторам, скорее всего, придется вырабатывать новый консенсус", - сказал аналитик.
Увеличение нормативов продаж на бирже до 15% и 12,5% для бензина Аи-95 и дизтоплива существенно не повысит доступность топлива для независимых автозаправочных станциях, считает Родионов. Как следствие конкуренция в рознице останется на сравнительно низком уровне.
По мнению собеседника агентства, на долговременное снижение цен могло бы повлиять резкое повышение нормативов биржевых продаж - до 50% для бензина и до 33% для дизтоплива. Также на снижении цен положительно сказалось бы снижение топливных акцизов, "которые за последние восемь лет выросли почти втрое".
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