Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 06.10.2023 (обновлено: 11:11 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/toplivo-1900854663.html
Правительство утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка
Правительство утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка - РИА Новости, 06.10.2023
Правительство утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка
Правительство утвердило дополнительные меры для сохранения стабильности на топливном рынке, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T09:03
2023-10-06T11:11
экономика
россия
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900857518_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5846048c79139a39e9757b6ea4288da3.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Правительство утвердило дополнительные меры для сохранения стабильности на топливном рынке, сообщила пресс-служба кабмина.Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам при продаже топлива на внутреннем рынке."Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции", — говорится в сообщении.Эти изменения позволят повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, заключенных на конкурентных условиях.Она составит 50 тысяч рублей за тонну для тех поставщиков, которые не производят топливо сами, а закупают его на рынке для перепродажи. Таким образом, будут пресечены попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия ограничений. Это также не даст им вывозить топливо под видом других продуктов, считают в правительстве.Это касается тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов произведенного, уточнили в пресс-службе.Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорились и розничные цены. Эксперты объясняли ситуацию в том числе "серым" экспортом. Для стабилизации внутреннего рынка правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.
https://ria.ru/20231006/poshlina-1900855728.html
https://ria.ru/20231006/dizel-1900856710.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900857518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55944da5a7749f4f2abb4399b75c57e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
Правительство утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка

Правительство с 1 октября восстановило топливный демпфер в прошлом объеме

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Правительство утвердило дополнительные меры для сохранения стабильности на топливном рынке, сообщила пресс-служба кабмина.
  • С 1 октября в полном объеме восстанавливается топливный демпфер.
Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам при продаже топлива на внутреннем рынке.

Топливный демпфер — механизм, при помощи которого государство компенсирует нефтяникам разницу в цене топлива на внешнем и внутреннем рынке, чтобы не создавать дефицита на АЗС. Демпфер работает и в обратную сторону — если цена на внутреннем рынке выше, чем за рубежом, производители отдают часть прибыли в бюджет.

"Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции", — говорится в сообщении.
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В России ввели заградительную пошлину на вывоз топлива для непроизводителей
09:09
  • Увеличиваются нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 — с 13 до 15 процентов, дизельного топлива — c 9,5 до 12,5 процента.
Эти изменения позволят повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, заключенных на конкурентных условиях.
  • Для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на нефтепродукты.
Она составит 50 тысяч рублей за тонну для тех поставщиков, которые не производят топливо сами, а закупают его на рынке для перепродажи. Таким образом, будут пресечены попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия ограничений. Это также не даст им вывозить топливо под видом других продуктов, считают в правительстве.
  • Снимаются ограничения на экспорт дизельного топлива в порты по трубопроводам.
Это касается тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов произведенного, уточнили в пресс-службе.
Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорились и розничные цены. Эксперты объясняли ситуацию в том числе "серым" экспортом. Для стабилизации внутреннего рынка правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.
Нефтепровод - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В России частично сняли ограничения на экспорт дизтоплива по трубопроводам
09:15
 
ЭкономикаРоссияПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала