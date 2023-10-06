https://ria.ru/20231006/toplivo-1900854663.html

Правительство утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка

Правительство утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка - РИА Новости, 06.10.2023

Правительство утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка

Правительство утвердило дополнительные меры для сохранения стабильности на топливном рынке, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T09:03

2023-10-06T09:03

2023-10-06T11:11

экономика

россия

правительство рф

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Правительство утвердило дополнительные меры для сохранения стабильности на топливном рынке, сообщила пресс-служба кабмина.Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам при продаже топлива на внутреннем рынке."Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции", — говорится в сообщении.Эти изменения позволят повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, заключенных на конкурентных условиях.Она составит 50 тысяч рублей за тонну для тех поставщиков, которые не производят топливо сами, а закупают его на рынке для перепродажи. Таким образом, будут пресечены попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия ограничений. Это также не даст им вывозить топливо под видом других продуктов, считают в правительстве.Это касается тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов произведенного, уточнили в пресс-службе.Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорились и розничные цены. Эксперты объясняли ситуацию в том числе "серым" экспортом. Для стабилизации внутреннего рынка правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.

https://ria.ru/20231006/poshlina-1900855728.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, правительство рф