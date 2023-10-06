https://ria.ru/20231006/terakt-1900931133.html
В Сирии простились с жертвами теракта в Хомсе
В Сирии простились с жертвами теракта в Хомсе - РИА Новости, 06.10.2023
В Сирии простились с жертвами теракта в Хомсе
Прощание с жертвами террористической атаки на военное училище в Хомсе состоялось в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:30
2023-10-06T13:30
2023-10-06T13:32
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ХОМС (Сирия), 6 окт - РИА Новости. Прощание с жертвами террористической атаки на военное училище в Хомсе состоялось в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости. В панихиде, которая прошла в военном госпитале Хомса, приняли участие министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас, ряд других высокопоставленных военных и семьи погибших. Минобороны Сирии заявило в четверг об атаке заминированных беспилотников на военное училище в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным сирийского минздрава, по меньшей мере 89 человек погибли, 277 получили ранения. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур по жертвам террористической атаки.
https://ria.ru/20231006/putin-1900869191.html
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в мире, сирия, хомс (город)
В мире, Сирия, Хомс (город)
В Сирии простились с жертвами теракта в Хомсе
В Сирии простились с жертвами террористической атаки на военное училище в Хомсе