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В Сирии простились с жертвами теракта в Хомсе

В Сирии простились с жертвами теракта в Хомсе - РИА Новости, 06.10.2023

В Сирии простились с жертвами теракта в Хомсе

Прощание с жертвами террористической атаки на военное училище в Хомсе состоялось в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:30

2023-10-06T13:30

2023-10-06T13:32

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ХОМС (Сирия), 6 окт - РИА Новости. Прощание с жертвами террористической атаки на военное училище в Хомсе состоялось в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости. В панихиде, которая прошла в военном госпитале Хомса, приняли участие министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас, ряд других высокопоставленных военных и семьи погибших. Минобороны Сирии заявило в четверг об атаке заминированных беспилотников на военное училище в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным сирийского минздрава, по меньшей мере 89 человек погибли, 277 получили ранения. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур по жертвам террористической атаки.

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