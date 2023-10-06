Рейтинг@Mail.ru
В Сирии простились с жертвами теракта в Хомсе - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 06.10.2023 (обновлено: 13:32 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/terakt-1900931133.html
В Сирии простились с жертвами теракта в Хомсе
В Сирии простились с жертвами теракта в Хомсе - РИА Новости, 06.10.2023
В Сирии простились с жертвами теракта в Хомсе
Прощание с жертвами террористической атаки на военное училище в Хомсе состоялось в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:30
2023-10-06T13:32
в мире
сирия
хомс (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900929749_200:0:1251:591_1920x0_80_0_0_b3edcfb9c2bab3107f0f08c42fb2d9ce.jpg
ХОМС (Сирия), 6 окт - РИА Новости. Прощание с жертвами террористической атаки на военное училище в Хомсе состоялось в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости. В панихиде, которая прошла в военном госпитале Хомса, приняли участие министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас, ряд других высокопоставленных военных и семьи погибших. Минобороны Сирии заявило в четверг об атаке заминированных беспилотников на военное училище в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным сирийского минздрава, по меньшей мере 89 человек погибли, 277 получили ранения. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур по жертвам террористической атаки.
https://ria.ru/20231006/putin-1900869191.html
сирия
хомс (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900929749_240:0:1028:591_1920x0_80_0_0_f5f0bccad5b9dfa8da7e7767adfb5879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, хомс (город)
В мире, Сирия, Хомс (город)
В Сирии простились с жертвами теракта в Хомсе

В Сирии простились с жертвами террористической атаки на военное училище в Хомсе

© Фото : РИА новостиПрощание с жертвами террористической атаки на военное училище в Хомсе в Сирии
Прощание с жертвами террористической атаки на военное училище в Хомсе в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : РИА новости
Прощание с жертвами террористической атаки на военное училище в Хомсе в Сирии
Читать ria.ru в
ХОМС (Сирия), 6 окт - РИА Новости. Прощание с жертвами террористической атаки на военное училище в Хомсе состоялось в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости.
В панихиде, которая прошла в военном госпитале Хомса, приняли участие министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас, ряд других высокопоставленных военных и семьи погибших.
Минобороны Сирии заявило в четверг об атаке заминированных беспилотников на военное училище в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным сирийского минздрава, по меньшей мере 89 человек погибли, 277 получили ранения. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур по жертвам террористической атаки.
Похоронная церемония жертв атаки беспилотника на сирийскую военную академию в Хомсе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище
10:23
 
В миреСирияХомс (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала