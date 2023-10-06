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Балицкий рассказал об использовании ВСУ техники на запорожском фронте
Балицкий рассказал об использовании ВСУ техники на запорожском фронте - РИА Новости, 06.10.2023
Балицкий рассказал об использовании ВСУ техники на запорожском фронте
Украинские войска используют очень мало техники при наступлении на запорожском фронте, но иногда удается подбить британские танки Challenger 2, заявил... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:50
2023-10-06T16:50
2023-10-06T16:50
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска используют очень мало техники при наступлении на запорожском фронте, но иногда удается подбить британские танки Challenger 2, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Техники вообще не дают они (украинское командование – ред.). Идут (в наступление – ред.) максимум два Bradley. Техники крайне мало", - сказал Балицкий.Но, по его словам, иногда российские войска подбивают британские танки Challenger 2 - "штучно бывает еще, но это штучные вещи". "Сейчас в основном идет пехота, и пехота невысокого качества", – добавил губернатор.
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898641661.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал об использовании ВСУ техники на запорожском фронте
Балицкий: ВСУ применяют очень мало техники при наступлении на запорожском фронте