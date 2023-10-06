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Балицкий рассказал об использовании ВСУ техники на запорожском фронте - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:50 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/tekhnika-1901000073.html
Балицкий рассказал об использовании ВСУ техники на запорожском фронте
Балицкий рассказал об использовании ВСУ техники на запорожском фронте - РИА Новости, 06.10.2023
Балицкий рассказал об использовании ВСУ техники на запорожском фронте
Украинские войска используют очень мало техники при наступлении на запорожском фронте, но иногда удается подбить британские танки Challenger 2, заявил... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:50
2023-10-06T16:50
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска используют очень мало техники при наступлении на запорожском фронте, но иногда удается подбить британские танки Challenger 2, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Техники вообще не дают они (украинское командование – ред.). Идут (в наступление – ред.) максимум два Bradley. Техники крайне мало", - сказал Балицкий.Но, по его словам, иногда российские войска подбивают британские танки Challenger 2 - "штучно бывает еще, но это штучные вещи". "Сейчас в основном идет пехота, и пехота невысокого качества", – добавил губернатор.
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898641661.html
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал об использовании ВСУ техники на запорожском фронте

Балицкий: ВСУ применяют очень мало техники при наступлении на запорожском фронте

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области
 Украинские солдаты ремонтируют танк Леопард-2 на позиции в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска используют очень мало техники при наступлении на запорожском фронте, но иногда удается подбить британские танки Challenger 2, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Техники вообще не дают они (украинское командование – ред.). Идут (в наступление – ред.) максимум два Bradley. Техники крайне мало", - сказал Балицкий.
Но, по его словам, иногда российские войска подбивают британские танки Challenger 2 - "штучно бывает еще, но это штучные вещи".
«
"Сейчас в основном идет пехота, и пехота невысокого качества", – добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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