https://ria.ru/20231006/teatr-1900941768.html

Космонавты разыграют на орбите сценку к юбилею МХТ имени Чехова

Космонавты разыграют на орбите сценку к юбилею МХТ имени Чехова - РИА Новости, 06.10.2023

Космонавты разыграют на орбите сценку к юбилею МХТ имени Чехова

"Роскосмос" опубликовал видеоролик общения художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского и космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:08

2023-10-06T14:08

2023-10-06T15:08

культура

олег кононенко

константин хабенский

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал видеоролик общения художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского и космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, находящихся на МКС и задумавших необычным образом поздравить театр с юбилеем. "Когда юбилей будет у театра, какого числа?.. Может, дадите идейку, какую-нибудь сценку разыграть?" — спросил Кононенко у Хабенского. Худрук напомнил, что юбилей — 26 октября, ответил на предложение космонавтов, что "уже начали писать сценарий", и подчеркнул, что на орбите Кононенко с Чубом могут сделать то, что невозможно на Земле. Кроме того, Хабенский пообещал водить семьи космонавтов в театр, чтобы они "понимали, что они вместе с нами, что мы о них думаем, заботимся". Кононенко ответил, что их родные будут рады и это поможет им "хоть как-то скрасить" годовое отсутствие космонавтов. Также в ролике сообщается, что три спектакля передадут на МКС в видеоверсии, а Кононенко пообещал, что посмотрит их с иностранными коллегами. "Я до этого жил спокойно, а вот сразу когда мы вернулись в Москву (с космодрома Байконур, где коллектив театра присутствовал на пуске ракеты — Прим. ред.), я вышел на балкон и вдруг поймал себя на мысли, что каждые полтора часа теперь вы надо мной пролетаете. И это мысль, которая мне никогда в голову не приходила. Теперь я живу с этой мыслью", — добавил Хабенский. Старт ракеты "Союз-2.1а" 15 сентября был посвящён грядущему 125-летию МХТ имени Чехова. Ракета вывела на орбиту корабль "Союз МС-24", на котором Кононенко и Чуб вместе с американкой Лорал О'Хара прилетели на МКС. Ракету украсили постером к юбилею театра, а роль индикатора невесомости (предмет, который начинает в определённый момент парить и сообщает пристёгнутым космонавтам о наступлении невесомости) выполняла игрушка в виде чайки – символа МХТ имени Чехова. Кроме того, на орбиту отправился флаг Художественного театра, тоже с изображением чайки. Планируется, что Кононенко и Чуб проведут на орбите 375 дней и вернутся в сентябре 2024 года. Кононенко, для которого это уже пятый полёт, станет первым человеком, который в сумме проведёт в космосе более тысячи дней, его налёт составит 1111 суток. О'Хара вернётся весной 2024 года после 192 суток на орбите.

https://ria.ru/20231004/iskusstvo-1899988357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

олег кононенко, константин хабенский, байконур (город), николай чуб, роскосмос, новости культуры