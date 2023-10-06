https://ria.ru/20231006/tayfun-1900838377.html

В Южно-Сахалинске подтопило жилые дома из-за тайфуна

В Южно-Сахалинске подтопило жилые дома из-за тайфуна - РИА Новости, 06.10.2023

В Южно-Сахалинске подтопило жилые дома из-за тайфуна

Пришедший в пятницу на юг Сахалина очередной тайфун привел к подтоплению нескольких домов и обесточиванию частного сектора в Южно-Сахалинске, сообщил в... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T02:03

2023-10-06T02:03

2023-10-06T02:03

происшествия

южно-сахалинск

сахалин

россия

валерий лимаренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 окт - РИА Новости. Пришедший в пятницу на юг Сахалина очередной тайфун привел к подтоплению нескольких домов и обесточиванию частного сектора в Южно-Сахалинске, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко. "Самый сильный удар вновь пришелся на Южно-Сахалинск. Профильными службами зафиксировано подтопление 10 жилых домов, без электроснабжения находятся шесть многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2602 человека", - написал глава региона.Во всех школах Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского районов и села Троицкое Анивского района отменены занятия первой смены, решение о проведении второй смены будет приниматься с учетом погодных условий. По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся примерно до 11.00 (3.00 мск), постепенно ослабевая к вечеру. "Сейчас принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий и восстановления электроснабжения. Люди, чье жилье пострадало от непогоды, смогут рассчитывать на помощь властей", - отметил Лимаренко. Региональный главк МЧС России в четверг распространил экстренное сообщение о том, что в пятницу в семи муниципалитетах юга Сахалина прогнозируются сильные дожди.

https://ria.ru/20231005/artem-1900662256.html

южно-сахалинск

сахалин

россия

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происшествия, южно-сахалинск, сахалин, россия, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)