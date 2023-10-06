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В Южно-Сахалинске подтопило жилые дома из-за тайфуна - РИА Новости, 06.10.2023
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02:03 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/tayfun-1900838377.html
В Южно-Сахалинске подтопило жилые дома из-за тайфуна
В Южно-Сахалинске подтопило жилые дома из-за тайфуна - РИА Новости, 06.10.2023
В Южно-Сахалинске подтопило жилые дома из-за тайфуна
Пришедший в пятницу на юг Сахалина очередной тайфун привел к подтоплению нескольких домов и обесточиванию частного сектора в Южно-Сахалинске, сообщил в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T02:03
2023-10-06T02:03
происшествия
южно-сахалинск
сахалин
россия
валерий лимаренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 окт - РИА Новости. Пришедший в пятницу на юг Сахалина очередной тайфун привел к подтоплению нескольких домов и обесточиванию частного сектора в Южно-Сахалинске, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко. "Самый сильный удар вновь пришелся на Южно-Сахалинск. Профильными службами зафиксировано подтопление 10 жилых домов, без электроснабжения находятся шесть многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2602 человека", - написал глава региона.Во всех школах Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского районов и села Троицкое Анивского района отменены занятия первой смены, решение о проведении второй смены будет приниматься с учетом погодных условий. По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся примерно до 11.00 (3.00 мск), постепенно ослабевая к вечеру. "Сейчас принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий и восстановления электроснабжения. Люди, чье жилье пострадало от непогоды, смогут рассчитывать на помощь властей", - отметил Лимаренко. Региональный главк МЧС России в четверг распространил экстренное сообщение о том, что в пятницу в семи муниципалитетах юга Сахалина прогнозируются сильные дожди.
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происшествия, южно-сахалинск, сахалин, россия, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалин, Россия, Валерий Лимаренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Южно-Сахалинске подтопило жилые дома из-за тайфуна

В Южно-Сахалинске подтопило дома из-за тайфуна, без света остался частный сектор

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия подтопления
Последствия подтопления - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия подтопления. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 окт - РИА Новости. Пришедший в пятницу на юг Сахалина очередной тайфун привел к подтоплению нескольких домов и обесточиванию частного сектора в Южно-Сахалинске, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко.
"Самый сильный удар вновь пришелся на Южно-Сахалинск. Профильными службами зафиксировано подтопление 10 жилых домов, без электроснабжения находятся шесть многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2602 человека", - написал глава региона.
Во всех школах Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского районов и села Троицкое Анивского района отменены занятия первой смены, решение о проведении второй смены будет приниматься с учетом погодных условий. По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся примерно до 11.00 (3.00 мск), постепенно ослабевая к вечеру.
"Сейчас принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий и восстановления электроснабжения. Люди, чье жилье пострадало от непогоды, смогут рассчитывать на помощь властей", - отметил Лимаренко.
Региональный главк МЧС России в четверг распространил экстренное сообщение о том, что в пятницу в семи муниципалитетах юга Сахалина прогнозируются сильные дожди.
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ПроисшествияЮжно-СахалинскСахалинРоссияВалерий ЛимаренкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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