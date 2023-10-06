https://ria.ru/20231006/svo-1900992605.html
Уголовные дела открыли в отношении 200 наемников из 30 стран, заявили в МИД
Уголовные дела открыли в отношении 200 наемников из 30 стран, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2023
Уголовные дела открыли в отношении 200 наемников из 30 стран, заявили в МИД
Во время специальной военной операции следственные органы России открыли уголовные дела в отношении 200 иностранных граждан более чем из 30 государств, заявил... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:33
2023-10-06T16:33
2023-10-06T16:33
специальная военная операция на украине
россия
австралия
аргентина
родион мирошник
обсе
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Во время специальной военной операции следственные органы России открыли уголовные дела в отношении 200 иностранных граждан более чем из 30 государств, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник. "В отношении 200 иностранных граждан более чем из 30 государств, в том числе Австралии, Аргентины, Бельгии и других, открыты уголовные дела по статье о наемничестве", - заявил Мирошник, выступая на специальном мероприятии в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, посвященном Международному гуманитарному праву. Текст его доклада опубликовал сайт МИД РФ. Он отметил также, что на основе доказательств, собранных Следственным Комитетом России, суды ДНР и ЛНР очно и заочно приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненным, более 100 украинских боевиков за выполнение преступных приказов и убийство мирного населения.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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россия, австралия, аргентина, родион мирошник, обсе
Специальная военная операция на Украине, Россия, Австралия, Аргентина, Родион Мирошник, ОБСЕ
Уголовные дела открыли в отношении 200 наемников из 30 стран, заявили в МИД
МИД: во время СВО уголовные дела открыли против 200 наемников из 30 стран