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В Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно
В Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно - РИА Новости, 06.10.2023
В Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно
Первое судно пришло через Северный морской путь в Калининградскую область из Шанхая, сообщил губернатор Антон Алиханов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:55
2023-10-06T12:55
2023-10-06T13:05
россия
антон алиханов
калининградская область
шанхай
архангельск
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КАЛИНИНГРАД, 6 окт- РИА Новости. Первое судно пришло через Северный морской путь в Калининградскую область из Шанхая, сообщил губернатор Антон Алиханов в Telegram-канале."Сегодня в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь. Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка - Санкт-Петербург", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.Алиханов отметил, что транспортные компании "планируют сделать этот логистический продукт постоянным". "Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал", - добавил он.
https://ria.ru/20230912/sevmorput-1895805829.html
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россия, антон алиханов, калининградская область, шанхай, архангельск
Россия, Антон Алиханов, Калининградская область, Шанхай, Архангельск
В Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно
Алиханов: в Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно