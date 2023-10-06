https://ria.ru/20231006/sudno-1900920658.html

В Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно

В Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно - РИА Новости, 06.10.2023

В Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно

Первое судно пришло через Северный морской путь в Калининградскую область из Шанхая, сообщил губернатор Антон Алиханов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:55

2023-10-06T12:55

2023-10-06T13:05

россия

антон алиханов

калининградская область

шанхай

архангельск

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КАЛИНИНГРАД, 6 окт- РИА Новости. Первое судно пришло через Северный морской путь в Калининградскую область из Шанхая, сообщил губернатор Антон Алиханов в Telegram-канале."Сегодня в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь. Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка - Санкт-Петербург", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.Алиханов отметил, что транспортные компании "планируют сделать этот логистический продукт постоянным". "Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал", - добавил он.

https://ria.ru/20230912/sevmorput-1895805829.html

россия

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россия, антон алиханов, калининградская область, шанхай, архангельск