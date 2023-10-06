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В Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно - РИА Новости, 06.10.2023
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12:55 06.10.2023 (обновлено: 13:05 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/sudno-1900920658.html
В Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно
В Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно - РИА Новости, 06.10.2023
В Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно
Первое судно пришло через Северный морской путь в Калининградскую область из Шанхая, сообщил губернатор Антон Алиханов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:55
2023-10-06T13:05
россия
антон алиханов
калининградская область
шанхай
архангельск
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КАЛИНИНГРАД, 6 окт- РИА Новости. Первое судно пришло через Северный морской путь в Калининградскую область из Шанхая, сообщил губернатор Антон Алиханов в Telegram-канале."Сегодня в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь. Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка - Санкт-Петербург", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.Алиханов отметил, что транспортные компании "планируют сделать этот логистический продукт постоянным". "Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал", - добавил он.
https://ria.ru/20230912/sevmorput-1895805829.html
россия
калининградская область
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россия, антон алиханов, калининградская область, шанхай, архангельск
Россия, Антон Алиханов, Калининградская область, Шанхай, Архангельск
В Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно

Алиханов: в Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно

© Фото : Антон Андреевич/TelegramПервое судно, которое пришло в Калининградскую область через Северный морской путь
Первое судно, которое пришло в Калининградскую область через Северный морской путь - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Антон Андреевич/Telegram
Первое судно, которое пришло в Калининградскую область через Северный морской путь
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 6 окт- РИА Новости. Первое судно пришло через Северный морской путь в Калининградскую область из Шанхая, сообщил губернатор Антон Алиханов в Telegram-канале.
"Сегодня в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь. Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка - Санкт-Петербург", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Алиханов отметил, что транспортные компании "планируют сделать этот логистический продукт постоянным". "Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал", - добавил он.
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РоссияАнтон АлихановКалининградская областьШанхайАрхангельск
 
 
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