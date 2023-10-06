https://ria.ru/20231006/sud-1900892185.html
Суд вынес приговор отцу младенца, забытого на улице в Комсомольске-на-Амуре
Суд вынес приговор отцу младенца, забытого на улице в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 06.10.2023
Суд вынес приговор отцу младенца, забытого на улице в Комсомольске-на-Амуре
Суд назначил обязательные работы отцу, который напился и оставил младенца в коляске на ночь на улице в Комсомольске-на-Амуре, сообщают прокуратура Хабаровского... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:43
2023-10-06T11:43
2023-10-06T11:43
происшествия
комсомольск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. Суд назначил обязательные работы отцу, который напился и оставил младенца в коляске на ночь на улице в Комсомольске-на-Амуре, сообщают прокуратура Хабаровского края и региональное управление СК РФ. Ранее в краевом надзорном ведомстве рассказывали агентству, что младенца в коляске обнаружили ранним утром 1 августа во дворе жилого дома на улице Победы в Комсомольске-на-Амуре. Насквозь промокшую коляску с малышом увидели сотрудники близлежащего магазина "Луч". Младенец не плакал, сосал соску. Коляска визуально недешевая, сам малыш не выглядел истощенным. Ребенка забрали в детскую городскую больницу. По первоначальной версии, 5-месячного сына оставила на улице пьяная 24-летняя мать. Как уточнили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, в ходе следствия выяснилось, что ребенка оставил на улице именно отец. Вину он признал и объяснил, что находился в опьянении и забыл мальчика. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. "Суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)... Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов", - говорится в сообщении прокуратуры. В надзорном ведомстве агентству добавили, что ребенок находится в приюте, пока решается вопрос об ограничении или лишении родительских прав матери, у которой есть еще две дочери - 2018 и 2019 годов рождения. Отец не вписан в свидетельство, но, по словам женщины, является отцом двоих детей, хотя отчество у них разное, информировала ранее прокуратура.
https://ria.ru/20231006/sud-1900850512.html
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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор отцу младенца, забытого на улице в Комсомольске-на-Амуре
СК: суд вынес приговор отцу забытого на улице в Комсомольске-на-Амуре младенца
ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости.
Суд назначил обязательные работы отцу, который напился и оставил младенца в коляске на ночь на улице в Комсомольске-на-Амуре, сообщают прокуратура
Хабаровского края и региональное управление СК
РФ.
Ранее в краевом надзорном ведомстве рассказывали агентству, что младенца в коляске обнаружили ранним утром 1 августа во дворе жилого дома на улице Победы в Комсомольске-на-Амуре. Насквозь промокшую коляску с малышом увидели сотрудники близлежащего магазина "Луч". Младенец не плакал, сосал соску. Коляска визуально недешевая, сам малыш не выглядел истощенным. Ребенка забрали в детскую городскую больницу. По первоначальной версии, 5-месячного сына оставила на улице пьяная 24-летняя мать.
Как уточнили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, в ходе следствия выяснилось, что ребенка оставил на улице именно отец. Вину он признал и объяснил, что находился в опьянении и забыл мальчика. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.
"Суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)... Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов", - говорится в сообщении прокуратуры.
В надзорном ведомстве агентству добавили, что ребенок находится в приюте, пока решается вопрос об ограничении или лишении родительских прав матери, у которой есть еще две дочери - 2018 и 2019 годов рождения. Отец не вписан в свидетельство, но, по словам женщины, является отцом двоих детей, хотя отчество у них разное, информировала ранее прокуратура.
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