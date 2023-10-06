https://ria.ru/20231006/studenty-1900883025.html
Более 300 сдавших ЕГЭ выпускников из новых регионов стали студентами
Более 300 сдавших ЕГЭ выпускников из новых регионов стали студентами - РИА Новости, 06.10.2023
Более 300 сдавших ЕГЭ выпускников из новых регионов стали студентами
Более 350 выпускников из новых регионов России, сдававших Единый государственный экзамен стали студентами, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:43
2023-10-06T11:43
2023-10-06T11:43
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
херсонская область
запорожская область
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Более 350 выпускников из новых регионов России, сдававших Единый государственный экзамен стали студентами, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. В ведомстве напомнили, что ЕГЭ в этом году не был обязательным для выпускников из новых регионов, но в ДНР, ЛНР и Запорожской области были выпускники, которые пожелали сдавать этот экзамен. "По итогам приемной кампании в вузы 2023 года 391 выпускник из новых регионов России, которые сдавали в 2023 году ЕГЭ, стали студентами", – говорится в сообщении.Отмечается, что 364 выпускника выбрали вузы в других регионах России, среди них есть студенты ведущих вузов страны: СПбГУ, МФТИ, МГТУ имени Баумана, МИСИС, Высшей школы экономики, РНИМУ имени Пирогова, Российского университета дружбы народов, Первого МГМУ имени Сеченова, Государственного университета управления, Московского педагогического государственного университета, РЭУ имени Плеханова и других. В ведомстве добавили, что чаще всего выпускники из новых регионов, сдававшие в этом году ЕГЭ, выбирали вузы Ростовской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга, кроме того, они стали студентами вузов Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Северной Осетии – Алании, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской, Саратовской, Тверской и Тульской областей. "В 2023/24-2025/26 учебных годах выпускники из новых регионов будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Все желающие также могут сдать ЕГЭ по предметам по выбору. Для этого необходимо подать заявление на участие в ЕГЭ до 1 февраля 2024 года", – заключили в Рособрнадзоре.
https://ria.ru/20230925/vuzy-1898578248.html
https://na.ria.ru/20231002/putin-1899845608.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), херсонская область , запорожская область, единый государственный экзамен (егэ), навигатор абитуриента
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Херсонская область , Запорожская область, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Навигатор абитуриента
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Более 350 выпускников из новых регионов России, сдававших Единый государственный экзамен стали студентами, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
В ведомстве напомнили, что ЕГЭ в этом году не был обязательным для выпускников из новых регионов, но в ДНР, ЛНР и Запорожской области были выпускники, которые пожелали сдавать этот экзамен.
«
"По итогам приемной кампании в вузы 2023 года 391 выпускник из новых регионов России, которые сдавали в 2023 году ЕГЭ, стали студентами", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что 364 выпускника выбрали вузы в других регионах России, среди них есть студенты ведущих вузов страны: СПбГУ, МФТИ, МГТУ имени Баумана, МИСИС, Высшей школы экономики, РНИМУ имени Пирогова, Российского университета дружбы народов, Первого МГМУ имени Сеченова, Государственного университета управления, Московского педагогического государственного университета, РЭУ имени Плеханова и других.
В ведомстве добавили, что чаще всего выпускники из новых регионов, сдававшие в этом году ЕГЭ, выбирали вузы Ростовской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга, кроме того, они стали студентами вузов Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Северной Осетии – Алании, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской, Саратовской, Тверской и Тульской областей.
"В 2023/24-2025/26 учебных годах выпускники из новых регионов будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Все желающие также могут сдать ЕГЭ по предметам по выбору. Для этого необходимо подать заявление на участие в ЕГЭ до 1 февраля 2024 года", – заключили в Рособрнадзоре.
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