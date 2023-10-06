https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1901032450.html

Спецоперация, 6 октября: ВС России продвинулись на Запорожском направлении

Спецоперация, 6 октября: ВС России продвинулись на Запорожском направлении - РИА Новости, 06.10.2023

Спецоперация, 6 октября: ВС России продвинулись на Запорожском направлении

О подбитой машине с офицерами ВСУ, новой задаче от Шойгу, ходе спецоперации и ультиматуме Швеции в адрес НАТО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:32

2023-10-06T19:32

2023-10-06T19:34

специальная военная операция на украине

украина

харьков

россия

нато

вооруженные силы украины

су-34

toyota corolla

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. О подбитой машине с офицерами ВСУ, новой задаче от Шойгу, ходе спецоперации и ультиматуме Швеции в адрес НАТО — в материале РИА Новости.Рабочая поездка Шойгу на авиазаводМинистр обороны Сергей Шойгу побывал на авиазаводе имени Чкалова в Новосибирске, проверил ход выполнения гособоронзаказа и проинспектировал цех, где выпускают и ремонтируют Су-34. Глава Минобороны поставил задачу нарастить темпы производства и восстановления самолетов, назвав боевую машину "основной рабочей лошадью".Директор завода Александр Панасенко доложил министру, что на предприятии научились производить ремонтные работы любой сложности.Подбитый автомобиль с офицерами ВСУРоссийские артиллеристы точным выстрелом из гаубицы Д-20 подбили в промзоне Херсона бронеавтомобиль, в котором находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ, сообщил РИА Новости начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас. По его словам, аэроразведка обнаружила, что из здания вышли украинские военные, сели в бронированный внедорожник Toyota и в составе колонны с автомобилем сопровождения направились в сторону промзоны Херсона. "Так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела", — сказал Бандерас. Российский боец добавил, что "соответствующие силовые структуры" получили информацию, что в бронированном внедорожнике, который ехал первым, находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ. Взрывы в ХарьковеМэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в центре города."Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города", — написал он в своем Telegram-канале.С 6:48 (совпадает с мск) в Харьковской области звучал сигнал воздушной тревоги.Утром — членство, вечером — крыльяСтокгольм назвал условие для возможной передачи Украине истребителей JAS 39 Gripen — сначала Швеция должна войти в НАТО, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра обороны скандинавской страны Пола Юнсона.Позже эту информацию подтвердили и в шведском правительстве, которое поручило вооруженным силам тщательно проанализировать и отчитаться об условиях возможной передачи Киеву самолетов.Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией, но до сих пор не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции. СВО: результаты неделиПо данным Минобороны, за неделю ВСУ потеряли около 3890 солдат убитыми и ранеными на разных направлениях.Российские войска нанесли 14 групповых ударов по украинской военной инфраструктуре, уничтожив в том числе мастерскую сборки БПЛА Punisher и "Фурия", склады хранения HIMARS, Storm Shadow и Scalp. На Запорожском направлении Вооруженные силы заняли более выгодные рубежи, отразив две контратаки противника.Российские истребители за неделю уничтожили два украинских штурмовика Су-25, а также истребители МиГ-29 и Су-27. Морская авиация Черноморского флота уничтожила два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма.

https://ria.ru/20231006/opk-1900851378.html

https://ria.ru/20231005/vzryvy-1900576038.html

https://ria.ru/20231005/nato-1900799415.html

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харьков

россия

швеция

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