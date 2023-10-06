https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1901004852.html

Власти Якутска начали раздавать овощные наборы семьям участников СВО

Власти Якутска начали раздавать овощные наборы семьям участников СВО - РИА Новости, 06.10.2023

Власти Якутска начали раздавать овощные наборы семьям участников СВО

Власти Якутска вновь начали раздачу овощных наборов семьям участников спецоперации, в каждом наборе по 50 килограммов овощей местных аграриев, сообщает глава... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:02

2023-10-06T17:02

2023-10-06T17:02

надежные люди

общество

якутск

евгений григорьев

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ЯКУТСК, 6 окт - РИА Новости. Власти Якутска вновь начали раздачу овощных наборов семьям участников спецоперации, в каждом наборе по 50 килограммов овощей местных аграриев, сообщает глава города Евгений Григорьев. Глава Якутска в пятницу посетил овощную базу муниципального предприятия "Горснаб". "Здесь комплектуются овощные наборы (картофель, капуста, свекла, морковь, лук) общим весом 50 килограммов для семей участников СВО. Все овощи - местных производителей (кроме лука), хорошего качества. Продукция закупается за счет муниципального бюджета. Доставку по адресам, как и ранее, производят управы, развоз начали сегодня, первые наборы уже доставили в квартиры семей военнослужащих", - рассказал Григорьев. Градоначальник пояснил, что нынешний этап поддержки – четвертый по счету, в прошлом году они доставили овощной и продуктовый наборы, минувшей весной – продуктовые наборы в каждую семью участника СВО в Якутске. Как ранее сообщалось, с 2022 года в школах Якутска детям мобилизованных и призывников организовано бесплатное горячее питание. Также они бесплатно ездят в общественном транспорте. Родителей освободили от оплаты за детский сад. Семьям дается право на внеочередное зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения. Кроме того, им выделяется продуктовый набор из местных овощей. В рамках мер поддержки таким семьям предоставляют годовую отсрочку от арендной платы и пени за земельный участок или муниципальное имущество.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

https://ria.ru/20230907/pomosch-1894535915.html

якутск

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общество, якутск, евгений григорьев