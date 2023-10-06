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Российские войска за неделю поразили три украинские РЛС П-18
Российские войска за неделю поразили три украинские РЛС П-18 - РИА Новости, 06.10.2023
Российские войска за неделю поразили три украинские РЛС П-18
Российские военные за неделю поразили три украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило министерство обороны РФ РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:42
2023-10-06T15:42
2023-10-06T15:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские военные за неделю поразили три украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило министерство обороны РФ в сводке. "Ударами ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов поражены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук" в районе населенного пункта Бурлацкое Донецкой народной республики, а также три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районах населенных пунктов Никаноровка Донецкой народной республики, Кринички и Новобогдановка Николаевской области", - рассказали в военном ведомстве.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска за неделю поразили три украинские РЛС П-18
Минобороны: ВС России за неделю поразили три украинские РЛС П-18