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Российские войска за неделю поразили три украинские РЛС П-18

Российские войска за неделю поразили три украинские РЛС П-18 - РИА Новости, 06.10.2023

Российские войска за неделю поразили три украинские РЛС П-18

Российские военные за неделю поразили три украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило министерство обороны РФ РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:42

2023-10-06T15:42

2023-10-06T15:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские военные за неделю поразили три украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило министерство обороны РФ в сводке. "Ударами ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов поражены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук" в районе населенного пункта Бурлацкое Донецкой народной республики, а также три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районах населенных пунктов Никаноровка Донецкой народной республики, Кринички и Новобогдановка Николаевской области", - рассказали в военном ведомстве.

донецкая народная республика

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф