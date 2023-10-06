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Минобороны раскрыло детали уничтожения украинской ДРГ на побережье Крыма - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 06.10.2023 (обновлено: 15:34 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900973158.html
Минобороны раскрыло детали уничтожения украинской ДРГ на побережье Крыма
Минобороны раскрыло детали уничтожения украинской ДРГ на побережье Крыма - РИА Новости, 06.10.2023
Минобороны раскрыло детали уничтожения украинской ДРГ на побережье Крыма
Морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила в Черном море два плавсредства и 13 украинских диверсантов при попытке высадки десанта на побережье... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:29
2023-10-06T15:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
черное море
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила в Черном море два плавсредства и 13 украинских диверсантов при попытке высадки десанта на побережье Крыма, сообщили в Минобороны РФ."Четвертого октября 2023 года морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма", - говорится в сводке министерства.
россия
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, черное море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Черное море
Минобороны раскрыло детали уничтожения украинской ДРГ на побережье Крыма

МО: российская авиация уничтожила 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки в Крыму

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПилот истребителя выполняет задачи воздушного патрулирования в заданном районе зоны проведения СВО
Пилот истребителя выполняет задачи воздушного патрулирования в заданном районе зоны проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пилот истребителя выполняет задачи воздушного патрулирования в заданном районе зоны проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила в Черном море два плавсредства и 13 украинских диверсантов при попытке высадки десанта на побережье Крыма, сообщили в Минобороны РФ.
"Четвертого октября 2023 года морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 октября, 16:29
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииЧерное море
 
 
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