https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900973158.html
Минобороны раскрыло детали уничтожения украинской ДРГ на побережье Крыма
Минобороны раскрыло детали уничтожения украинской ДРГ на побережье Крыма - РИА Новости, 06.10.2023
Минобороны раскрыло детали уничтожения украинской ДРГ на побережье Крыма
Морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила в Черном море два плавсредства и 13 украинских диверсантов при попытке высадки десанта на побережье... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:29
2023-10-06T15:29
2023-10-06T15:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864075822_0:65:1112:690_1920x0_80_0_0_3bb88a13fd999ded97ec808dfd95c71a.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила в Черном море два плавсредства и 13 украинских диверсантов при попытке высадки десанта на побережье Крыма, сообщили в Минобороны РФ."Четвертого октября 2023 года морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма", - говорится в сводке министерства.
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864075822_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_d27b2667c76d8dc7d2851665e476db77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, черное море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Черное море
Минобороны раскрыло детали уничтожения украинской ДРГ на побережье Крыма
МО: российская авиация уничтожила 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки в Крыму