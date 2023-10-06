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Минобороны раскрыло детали уничтожения украинской ДРГ на побережье Крыма

Минобороны раскрыло детали уничтожения украинской ДРГ на побережье Крыма - РИА Новости, 06.10.2023

Минобороны раскрыло детали уничтожения украинской ДРГ на побережье Крыма

Морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила в Черном море два плавсредства и 13 украинских диверсантов при попытке высадки десанта на побережье... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:29

2023-10-06T15:29

2023-10-06T15:34

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

черное море

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила в Черном море два плавсредства и 13 украинских диверсантов при попытке высадки десанта на побережье Крыма, сообщили в Минобороны РФ."Четвертого октября 2023 года морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма", - говорится в сводке министерства.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, черное море