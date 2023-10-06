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Минобороны рассказало об уничтоженных ударами ВС России вооружениях ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 06.10.2023 (обновлено: 15:54 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900971171.html
Минобороны рассказало об уничтоженных ударами ВС России вооружениях ВСУ
Минобороны рассказало об уничтоженных ударами ВС России вооружениях ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023
Минобороны рассказало об уничтоженных ударами ВС России вооружениях ВСУ
Вооруженные силы РФ в ходе ударов ракетами большой дальности и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожили склады хранения ракет... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:26
2023-10-06T15:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе ударов ракетами большой дальности и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожили склады хранения ракет западного производства, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.В частности, были уничтожены "склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов", уточнили в министерстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало об уничтоженных ударами ВС России вооружениях ВСУ

ВС РФ уничтожили склады со снарядами HIMARS, ракетами Storm Shadow и Scalp

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет по объектам ВСУ
Пуск ракет по объектам ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет по объектам ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе ударов ракетами большой дальности и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожили склады хранения ракет западного производства, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.
В частности, были уничтожены "склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов", уточнили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 октября, 16:29
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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