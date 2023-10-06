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Минобороны рассказало об уничтоженных ударами ВС России вооружениях ВСУ
Минобороны рассказало об уничтоженных ударами ВС России вооружениях ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023
Минобороны рассказало об уничтоженных ударами ВС России вооружениях ВСУ
Вооруженные силы РФ в ходе ударов ракетами большой дальности и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожили склады хранения ракет... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:26
2023-10-06T15:26
2023-10-06T15:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе ударов ракетами большой дальности и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожили склады хранения ракет западного производства, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.В частности, были уничтожены "склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов", уточнили в министерстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало об уничтоженных ударами ВС России вооружениях ВСУ
ВС РФ уничтожили склады со снарядами HIMARS, ракетами Storm Shadow и Scalp