https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900971171.html

Минобороны рассказало об уничтоженных ударами ВС России вооружениях ВСУ

Минобороны рассказало об уничтоженных ударами ВС России вооружениях ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023

Минобороны рассказало об уничтоженных ударами ВС России вооружениях ВСУ

Вооруженные силы РФ в ходе ударов ракетами большой дальности и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожили склады хранения ракет... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:26

2023-10-06T15:26

2023-10-06T15:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе ударов ракетами большой дальности и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожили склады хранения ракет западного производства, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.В частности, были уничтожены "склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов", уточнили в министерстве.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф