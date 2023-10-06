https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900969842.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении за неделю

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении за неделю - РИА Новости, 06.10.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении за неделю

Потери Киева за неделю на запорожском направлении составили более 320 солдат, 14 бронемашин, 20 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии, российские войска... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:24

2023-10-06T15:24

2023-10-06T15:53

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Потери Киева за неделю на запорожском направлении составили более 320 солдат, 14 бронемашин, 20 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии, российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ."Потери противника составили более 320 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии", - рассказали в российском военном ведомстве.Отмечается, что на запорожском направлении подразделения российских войск вели активные действия и заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Вербового и Работино в Запорожской области.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231006/moment-1900836904.html

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф