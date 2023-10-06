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Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.10.2023
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на Южнодонецком направлении за неделю отбили 11 атак противника, уничтожено более 755 военных и 38 единиц техники ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:24
2023-10-06T15:24
2023-10-06T15:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении за неделю отбили 11 атак противника, уничтожено более 755 военных и 38 единиц техники ВСУ, сообщило Минобороны России."На Южнодонецком направлении российские подразделения за неделю отразили 11 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника за указанный период составили свыше 755 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь танков и других боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: российские войска отразили 11 атак ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю