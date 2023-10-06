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Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 06.10.2023 (обновлено: 15:32 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900969739.html
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.10.2023
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на Южнодонецком направлении за неделю отбили 11 атак противника, уничтожено более 755 военных и 38 единиц техники ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:24
2023-10-06T15:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении за неделю отбили 11 атак противника, уничтожено более 755 военных и 38 единиц техники ВСУ, сообщило Минобороны России."На Южнодонецком направлении российские подразделения за неделю отразили 11 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника за указанный период составили свыше 755 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь танков и других боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: российские войска отразили 11 атак ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении за неделю отбили 11 атак противника, уничтожено более 755 военных и 38 единиц техники ВСУ, сообщило Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении российские подразделения за неделю отразили 11 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника за указанный период составили свыше 755 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь танков и других боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 октября, 16:29
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ мире
 
 
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