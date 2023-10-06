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ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ

ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023

ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 14 ударов ракетами большой дальностью и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:20

2023-10-06T15:20

2023-10-06T15:33

специальная военная операция на украине

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украина

украинский демократический альянс за реформы (удар)

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 14 ударов ракетами большой дальностью и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщило Минобороны РФ."В период с 29 сентября по 6 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины. Поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - рассказали в ведомстве.

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2023

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россия, украина, украинский демократический альянс за реформы (удар)