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ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ
ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023
ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 14 ударов ракетами большой дальностью и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:20
2023-10-06T15:20
2023-10-06T15:33
специальная военная операция на украине
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украинский демократический альянс за реформы (удар)
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 14 ударов ракетами большой дальностью и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщило Минобороны РФ."В период с 29 сентября по 6 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины. Поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - рассказали в ведомстве.
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россия, украина, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ
МО: ВС РФ за неделю нанесли 14 ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ