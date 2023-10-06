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ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 06.10.2023 (обновлено: 15:33 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900965489.html
ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ
ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023
ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 14 ударов ракетами большой дальностью и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:20
2023-10-06T15:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 14 ударов ракетами большой дальностью и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщило Минобороны РФ."В период с 29 сентября по 6 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины. Поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - рассказали в ведомстве.
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россия, украина, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ

МО: ВС РФ за неделю нанесли 14 ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня
Реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 14 ударов ракетами большой дальностью и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 29 сентября по 6 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины. Поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - рассказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 октября, 16:29
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
 
 
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