https://ria.ru/20231006/sochi-1900958509.html

Чернышенко спрогнозировал рост турпотока в Сочи на 2,8 процента

Чернышенко спрогнозировал рост турпотока в Сочи на 2,8 процента - РИА Новости, 06.10.2023

Чернышенко спрогнозировал рост турпотока в Сочи на 2,8 процента

Туристический поток в Сочи по итогам 2023 года может вырасти почти на 2,8% в годовом выражении, до 7,4 миллиона человек, следует из слов заместителя... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:02

2023-10-06T15:02

2023-10-06T15:03

туризм

новости - туризм

сочи

дмитрий чернышенко

роза хутор

красная поляна

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595552972_0:271:3077:2002_1920x0_80_0_0_7b07660e089cc37db2739fc67dfc6816.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Туристический поток в Сочи по итогам 2023 года может вырасти почти на 2,8% в годовом выражении, до 7,4 миллиона человек, следует из слов заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. "Сочи - традиционно одно из главных туристических направлений в России, это подтверждает стабильно растущий турпоток. В 2022 году он составил 7,2 миллиона человек, что выше допандемийного 2019 года. По итогам 2023 года ожидается 7,4 миллиона человек", - сказал Чернышенко на рабочей встрече с мэром Сочи Алексеем Копайгородским. По его словам, сейчас в городе ведется подготовка к зимнему сезону - будут открыты более 160 километров горнолыжных трасс, 55 крупных объектов туристического показа и зимние пляжи. "Впервые соединяются единой пешеходной сетью поселки Красная Поляна и Эстосадок, где к Олимпийским играм было построено три горнолыжных курорта: "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна", - добавил он. В свою очередь, глава Сочи Копайгородский отметил, что готовятся заявки на субсидии в 2024 году по трем крупным объектам: гостиница "Приморская", санаторий "Волна" и пансионат "Кристал", а предполагаемая сумма составит порядка 845 миллионов рублей. Он также рассказал о планах по развитию в области санаторно-курортной деятельности и туризма: планируется увеличить емкость на 17 тысяч номеров, из них 2,5 тысячи по системе "ультра все включено". "Сегодня в Сочи реализуется более 20 крупных инвестиционных проектов в области санитарно-курортного лечения и туризма. Все они отвечают целям нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В этом году построены медицинские корпуса и отремонтирован номерной фонд в восьми здравницах. В 2023 году 35 сочинским пляжам присвоена высшая категория Министерства экономического развития - "Синий флаг", - прокомментировал вице-премьер РФ.

https://ria.ru/20231002/sochi-1899940599.html

https://ria.ru/20230922/sochi-1898056390.html

сочи

красная поляна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, сочи, дмитрий чернышенко, роза хутор, красная поляна, газпром