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Чернышенко спрогнозировал рост турпотока в Сочи на 2,8 процента - РИА Новости, 06.10.2023
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Туризм
 
15:02 06.10.2023 (обновлено: 15:03 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/sochi-1900958509.html
Чернышенко спрогнозировал рост турпотока в Сочи на 2,8 процента
Чернышенко спрогнозировал рост турпотока в Сочи на 2,8 процента - РИА Новости, 06.10.2023
Чернышенко спрогнозировал рост турпотока в Сочи на 2,8 процента
Туристический поток в Сочи по итогам 2023 года может вырасти почти на 2,8% в годовом выражении, до 7,4 миллиона человек, следует из слов заместителя... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:02
2023-10-06T15:03
туризм
новости - туризм
сочи
дмитрий чернышенко
роза хутор
красная поляна
газпром
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Туристический поток в Сочи по итогам 2023 года может вырасти почти на 2,8% в годовом выражении, до 7,4 миллиона человек, следует из слов заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. "Сочи - традиционно одно из главных туристических направлений в России, это подтверждает стабильно растущий турпоток. В 2022 году он составил 7,2 миллиона человек, что выше допандемийного 2019 года. По итогам 2023 года ожидается 7,4 миллиона человек", - сказал Чернышенко на рабочей встрече с мэром Сочи Алексеем Копайгородским. По его словам, сейчас в городе ведется подготовка к зимнему сезону - будут открыты более 160 километров горнолыжных трасс, 55 крупных объектов туристического показа и зимние пляжи. "Впервые соединяются единой пешеходной сетью поселки Красная Поляна и Эстосадок, где к Олимпийским играм было построено три горнолыжных курорта: "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна", - добавил он. В свою очередь, глава Сочи Копайгородский отметил, что готовятся заявки на субсидии в 2024 году по трем крупным объектам: гостиница "Приморская", санаторий "Волна" и пансионат "Кристал", а предполагаемая сумма составит порядка 845 миллионов рублей. Он также рассказал о планах по развитию в области санаторно-курортной деятельности и туризма: планируется увеличить емкость на 17 тысяч номеров, из них 2,5 тысячи по системе "ультра все включено". "Сегодня в Сочи реализуется более 20 крупных инвестиционных проектов в области санитарно-курортного лечения и туризма. Все они отвечают целям нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В этом году построены медицинские корпуса и отремонтирован номерной фонд в восьми здравницах. В 2023 году 35 сочинским пляжам присвоена высшая категория Министерства экономического развития - "Синий флаг", - прокомментировал вице-премьер РФ.
https://ria.ru/20231002/sochi-1899940599.html
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новости - туризм, сочи, дмитрий чернышенко, роза хутор, красная поляна, газпром
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Дмитрий Чернышенко, Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Чернышенко спрогнозировал рост турпотока в Сочи на 2,8 процента

Чернышенко спрогнозировал рост турпотока в Сочи на 2,8 процента по итогам 2023 г

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Туристический поток в Сочи по итогам 2023 года может вырасти почти на 2,8% в годовом выражении, до 7,4 миллиона человек, следует из слов заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
"Сочи - традиционно одно из главных туристических направлений в России, это подтверждает стабильно растущий турпоток. В 2022 году он составил 7,2 миллиона человек, что выше допандемийного 2019 года. По итогам 2023 года ожидается 7,4 миллиона человек", - сказал Чернышенко на рабочей встрече с мэром Сочи Алексеем Копайгородским.
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По его словам, сейчас в городе ведется подготовка к зимнему сезону - будут открыты более 160 километров горнолыжных трасс, 55 крупных объектов туристического показа и зимние пляжи. "Впервые соединяются единой пешеходной сетью поселки Красная Поляна и Эстосадок, где к Олимпийским играм было построено три горнолыжных курорта: "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна", - добавил он.
В свою очередь, глава Сочи Копайгородский отметил, что готовятся заявки на субсидии в 2024 году по трем крупным объектам: гостиница "Приморская", санаторий "Волна" и пансионат "Кристал", а предполагаемая сумма составит порядка 845 миллионов рублей. Он также рассказал о планах по развитию в области санаторно-курортной деятельности и туризма: планируется увеличить емкость на 17 тысяч номеров, из них 2,5 тысячи по системе "ультра все включено".
"Сегодня в Сочи реализуется более 20 крупных инвестиционных проектов в области санитарно-курортного лечения и туризма. Все они отвечают целям нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В этом году построены медицинские корпуса и отремонтирован номерной фонд в восьми здравницах. В 2023 году 35 сочинским пляжам присвоена высшая категория Министерства экономического развития - "Синий флаг", - прокомментировал вице-премьер РФ.
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