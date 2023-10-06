https://ria.ru/20231006/snabzhenie-1900842947.html

Эксперт заявил, что возможности Запада снабжать Украину на исходе

Эксперт заявил, что возможности Запада снабжать Украину на исходе - РИА Новости, 06.10.2023

Эксперт заявил, что возможности Запада снабжать Украину на исходе

Украина полностью зависит от Запада в вопросе вооружений, но возможности Запада снабжать страну оружием на исходе, считает магистр по военному делу Высшей... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T05:38

2023-10-06T05:38

2023-10-06T05:38

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 окт – РИА Новости. Украина полностью зависит от Запада в вопросе вооружений, но возможности Запада снабжать страну оружием на исходе, считает магистр по военному делу Высшей военной школы Аргентины, полковник аргентинской армии Габриэль Камилли. "Способность западной промышленности поставлять Украине критически важные боеприпасы и системы вооружения вступает в кризис… Поставки обещанных танков и самолетов в количестве, недостаточном для того, чтобы сделать решающие изменения (на поле боя), задержались на месяцы", - сказал Камилли, выступая на экспертной конференции по ситуации на Украине, организованной Русским домом. По его мнению, ряд стран приостановили производство некоторых видов вооружений, думая, что они будут не столь важны в XXI веке. "Когда мы демонтируем военный завод, потом дорогого стоит его снова запустить. С Россией этого не произошло. Россия полностью сохранила свой военный потенциал", - сказал полковник. Между тем "Украина сегодня зависит от поставок, зависит от НАТО, который поставит или не поставит вооружения", - добавил Камилли. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Лавров подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231005/postavki-1900688939.html

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украина, россия, аргентина, нато, в мире