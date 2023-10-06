https://ria.ru/20231006/shpionazh-1900900783.html
В ДНР вынесли предостережение женщине, пытавшейся собрать данные для СБУ
В ДНР вынесли предостережение женщине, пытавшейся собрать данные для СБУ - РИА Новости, 06.10.2023
В ДНР вынесли предостережение женщине, пытавшейся собрать данные для СБУ
Управление ФСБ России по Донецкой народной республике пресекло попытку передачи спецслужбам Украины данных о работе объекта критической инфраструктуры -... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:02
2023-10-06T12:02
2023-10-06T12:02
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
служба безопасности украины
фсб
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Управление ФСБ России по Донецкой народной республике пресекло попытку передачи спецслужбам Украины данных о работе объекта критической инфраструктуры - тепловой электростанции. По версии УФСБ, с февраля по март Татьяна Пухно контактировала с сотрудником Службы безопасности Украины, от которого получила задание предоставить информацию о работе Старобешевской ТЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления. "Учитывая деятельное раскаяние и отсутствие действий, направленных на выполнение задания СБУ со стороны Пухно Т.В., ей объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", - рассказали в УФСБ. Такие факты в республике выявляются регулярно. Ранее суд приговорил жителя Донецка к четырем годам лишения свободы за сбор и передачу сведений военного характера Службе безопасности Украины.
https://ria.ru/20230821/zaderzhanie-1891325950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, служба безопасности украины, фсб
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, ФСБ
В ДНР вынесли предостережение женщине, пытавшейся собрать данные для СБУ
ФСБ: жительница ДНР пыталась собрать для СБУ данные о работе Старобешевской ТЭС