https://ria.ru/20231006/shpionazh-1900900783.html

В ДНР вынесли предостережение женщине, пытавшейся собрать данные для СБУ

В ДНР вынесли предостережение женщине, пытавшейся собрать данные для СБУ - РИА Новости, 06.10.2023

В ДНР вынесли предостережение женщине, пытавшейся собрать данные для СБУ

Управление ФСБ России по Донецкой народной республике пресекло попытку передачи спецслужбам Украины данных о работе объекта критической инфраструктуры -... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:02

2023-10-06T12:02

2023-10-06T12:02

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

служба безопасности украины

фсб

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Управление ФСБ России по Донецкой народной республике пресекло попытку передачи спецслужбам Украины данных о работе объекта критической инфраструктуры - тепловой электростанции. По версии УФСБ, с февраля по март Татьяна Пухно контактировала с сотрудником Службы безопасности Украины, от которого получила задание предоставить информацию о работе Старобешевской ТЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления. "Учитывая деятельное раскаяние и отсутствие действий, направленных на выполнение задания СБУ со стороны Пухно Т.В., ей объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", - рассказали в УФСБ. Такие факты в республике выявляются регулярно. Ранее суд приговорил жителя Донецка к четырем годам лишения свободы за сбор и передачу сведений военного характера Службе безопасности Украины.

https://ria.ru/20230821/zaderzhanie-1891325950.html

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, служба безопасности украины, фсб