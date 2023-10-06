https://ria.ru/20231006/shkola-1900845487.html

В Иране школу сделали центром приобщения к русской культуре

В Иране школу сделали центром приобщения к русской культуре - РИА Новости, 06.10.2023

В Иране школу сделали центром приобщения к русской культуре

Победитель конкурса "Учитель года России 2023" - учитель русского языка и литературы школы при посольстве России в Иране Олег Янковский и его коллеги сделали... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T07:09

2023-10-06T07:09

2023-10-06T11:15

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татьяна голикова

год педагога и наставника

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Победитель конкурса "Учитель года России 2023" - учитель русского языка и литературы школы при посольстве России в Иране Олег Янковский и его коллеги сделали учебное заведение в Тегеране центром притяжения для всех, кто хочет прикоснуться к великой русской культуре и образованию, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Иране Рафаэл Геворкян. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 5 октября объявила, что победителем конкурса "Учитель года России 2023" стал учитель русского языка и литературы школы при посольстве России в Иране Олег Янковский. "Благодаря Олегу и его коллегам наша Школа стала центром притяжения для всех, кто хочет прикоснуться к великой русской культуре и образованию", - сказал Геворкян. Временный поверенный в делах России в Иране отметил, что суть методики Янковского заключается в любви к детям и своей профессии, что позволяет ненавязчиво и захватывающе прививать свою страсть к русскому языку и литературе детям различных национальностей, обучающимся в школе. "Олег Игоревич Янковский - педагог, которому нет равных в умении создавать в стенах школы и за её пределами такую среду, в которой творчество соседствует с ощущением абсолютной защищенности и безопасности", - рассказал РИА Новости директор общеобразовательной школы при посольстве Российской Федерации в Исламской Республике Иран Андрей Герасимов. Он отметил, что Янковский может гордо носить звание "Учителя года" благодаря таким качествам, как "доброжелательность, умение оставаться на стороне ребенка и быть ему при этом наставником, старшим товарищем". Директор подчеркивает, что дети любят учителя русского языка и литературы, вокруг него часто собирается "армия почитателей: ребята разговаривают со своим учителем на самые разные темы, доверяют ему сокровенное, а самое главное - становятся "богаче", повышая свою эрудицию и культуру". Кроме преподавания своего основного предмета, учитель проводит интересные уроки за пределами школьных кабинетов, готовит с учениками музыкальные номера, устраивает дискуссионные площадки. Герасимов отметил, что ученики Олега Янковского поддерживали преподавателя, приняли участие в создании видеовизитки своего учителя и безоговорочно верили в его победу. "Свой подход к образованию Олег Игоревич характеризует словами Федора Ивановича Тютчева: "Всё во мне, и я во всём". Это значит, что педагог учит детей видеть связь школьных предметов с реальной жизнью, помогает своим ученикам весь тот опыт, который они приобретают, преобразовать в навыки, необходимые для того, чтобы стать успешными, востребованными профессионалами выбранного ими дела", - добавляет директор. Конкурс "Учитель года России" утвержден приказом Минобрнауки России в 2004 году для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей России. В 2022 году победителем конкурса стал преподаватель истории из Подмосковья Дмитрий Лутовинов. Ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч педагогов-участников, в 2023 году он прошел в 34-й раз, финал стартовал 22 сентября в Подмосковье, в нем приняли участие 90 педагогов из всех регионов России. Награждение победителей состоялось 5 октября в ходе концерта в Кремлевском дворце, посвященного Дню учителя.

https://ria.ru/20230904/kultura-1894167579.html

https://ria.ru/20230524/venesuela-1873961055.html

https://ria.ru/20230505/kultura-1870051681.html

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в мире, иран, россия, татьяна голикова