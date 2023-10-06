https://ria.ru/20231006/sheregesh-1900906976.html

Цивилев утвердил проект нового туристического комплекса в Шерегеше

Цивилев утвердил проект нового туристического комплекса в Шерегеше - РИА Новости, 06.10.2023

Цивилев утвердил проект нового туристического комплекса в Шерегеше

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев утвердил проект нового туристического комплекса в Шерегеше, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:15

2023-10-06T12:15

2023-10-06T14:00

кемеровская область

сергей цивилев

афк "система"

россия

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КЕМЕРОВО, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев утвердил проект нового туристического комплекса в Шерегеше, сообщает пресс-служба правительства региона. "В следующем году на горе Утуя начнут строить новый горнолыжный комплекс. Проект по созданию городка в секторе Е губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обсудил с управляющим партнером АФК "Система" Александром Швейном", - говорится в сообщении. "Важно, что концепция этого комплекса отлично вписывается в ландшафт Горной Шории. В нем учтены различные запросы приезжающих и предусмотрены зоны как для активного отдыха, так и для релакса, прогулочные экотропы. Нужно сделать на территории искусственный водоем, чтобы это место было привлекательным для туристов и в летный период (с водными развлечениями и рыбалкой)", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что предложенную инвестором концепцию утвердили с учетом внесенных губернатором корректировок. До конца года будет подготовлен финальный мастер-план застройки на площади в 100 гектаров. Половина планируемых посетителей будет размещаться в отеле, еще столько же туристов смогут жить в коттеджах. Для проведения конференций и форумов построят конгресс-центр. На въезде в комплекс будут размещены две вертолетные площадки и большая автомобильная парковка, а по территории можно будет перемещаться только на электромобилях или пешком. Также построят банный комплекс, магазины, кафе, общежитие для персонала. Как отметил инвестор проекта, весь комплекс будет выполнен в экостиле. Здания и интерьер помещений будут исполнены в оттенках природных цветов, с максимальным остеклением, чтобы подчеркнуть красоту первозданных горных пейзажей и максимально наполнить окружающей красотой все пространство. ПАО АФК "Система" и правительство Кузбасса заключили соглашение о сотрудничестве весной этого года. Документ предусматривает строительство компанией Cosmos Hotel Group туристического комплекса на горе Утуя.

https://ria.ru/20231005/soglashenie-1900693683.html

https://ria.ru/20231004/doma-1900449523.html

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кемеровская область, сергей цивилев, афк "система", россия