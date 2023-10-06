https://ria.ru/20231006/shamanizm-1901007098.html
Верховный шаман России призвал уравнять шаманизм с другими религиями
Верховный шаман России призвал уравнять шаманизм с другими религиями - РИА Новости, 06.10.2023
Верховный шаман России призвал уравнять шаманизм с другими религиями
Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол призвал уравнять в России... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:10
2023-10-06T17:10
2023-10-06T17:10
религия
россия
кызыл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900671971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9e4d4b9e6c251807e194a08f4f22db5.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол призвал уравнять в России шаманизм в правах с другими религиями. "Чтобы не разделять по верованиям многонациональный и дружный народ России, шаманизм надо в России признать и уравнять в правах с другими религиями. Ведь каждая народность по-своему называет шаманов. Например, тувинское название – это "кам", от которого происходит слово "камлать", то есть помогать человеку, помогать природе, оберегать человека и природу, брать у природы силу и отдавать человеку здоровье и счастье", – сказал РИА Новости шаман, находящийся с визитом в Москве. Третий всероссийский съезд шаманов, прошедший в Кызыле в 2021 году, обратился к властям с предложением придать шаманизму статус одной из религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России. В этом вопросе, посетовал Кара-оол Допчун-оол в разговоре с РИА Новости, подвижек пока не происходит. Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле.
https://ria.ru/20231005/shaman-1900673030.html
россия
кызыл
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900671971_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_89abda88dd3cc4c769ebbdec42aeee06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кызыл
Верховный шаман России призвал уравнять шаманизм с другими религиями
Верховный шаман РФ призвал уравнять шаманизм в правах с другими религиями