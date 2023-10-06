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Верховный шаман России призвал уравнять шаманизм с другими религиями - РИА Новости, 06.10.2023
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Религия
 
17:10 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/shamanizm-1901007098.html
Верховный шаман России призвал уравнять шаманизм с другими религиями
Верховный шаман России призвал уравнять шаманизм с другими религиями - РИА Новости, 06.10.2023
Верховный шаман России призвал уравнять шаманизм с другими религиями
Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол призвал уравнять в России... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:10
2023-10-06T17:10
религия
россия
кызыл
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол призвал уравнять в России шаманизм в правах с другими религиями. "Чтобы не разделять по верованиям многонациональный и дружный народ России, шаманизм надо в России признать и уравнять в правах с другими религиями. Ведь каждая народность по-своему называет шаманов. Например, тувинское название – это "кам", от которого происходит слово "камлать", то есть помогать человеку, помогать природе, оберегать человека и природу, брать у природы силу и отдавать человеку здоровье и счастье", – сказал РИА Новости шаман, находящийся с визитом в Москве. Третий всероссийский съезд шаманов, прошедший в Кызыле в 2021 году, обратился к властям с предложением придать шаманизму статус одной из религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России. В этом вопросе, посетовал Кара-оол Допчун-оол в разговоре с РИА Новости, подвижек пока не происходит. Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле.
https://ria.ru/20231005/shaman-1900673030.html
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россия, кызыл
Религия, Россия, Кызыл
Верховный шаман России призвал уравнять шаманизм с другими религиями

Верховный шаман РФ призвал уравнять шаманизм в правах с другими религиями

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный шаман России Кара-оол Допчун-оол
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол призвал уравнять в России шаманизм в правах с другими религиями.
«
"Чтобы не разделять по верованиям многонациональный и дружный народ России, шаманизм надо в России признать и уравнять в правах с другими религиями. Ведь каждая народность по-своему называет шаманов. Например, тувинское название – это "кам", от которого происходит слово "камлать", то есть помогать человеку, помогать природе, оберегать человека и природу, брать у природы силу и отдавать человеку здоровье и счастье", – сказал РИА Новости шаман, находящийся с визитом в Москве.
Третий всероссийский съезд шаманов, прошедший в Кызыле в 2021 году, обратился к властям с предложением придать шаманизму статус одной из религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России. В этом вопросе, посетовал Кара-оол Допчун-оол в разговоре с РИА Новости, подвижек пока не происходит.
Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле.
Верховный шаман Южного федерального округа, представитель верховного шамана РФ Алена Муравьева
Верховный шаман ЮФО сообщил о камлании по защите приграничных городов
5 октября, 13:41
 
РелигияРоссияКызыл
 
 
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