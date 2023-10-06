https://ria.ru/20231006/sevastopol-1900880632.html
Жителей Севастополя предупредили об учениях в одной из воинских частей
Жителей Севастополя предупредили об учениях в одной из воинских частей - РИА Новости, 06.10.2023
Жителей Севастополя предупредили об учениях в одной из воинских частей
В Севастополе в одной из воинских частей пройдут плановые стрельбы из стрелкового вооружения, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:18
2023-10-06T11:18
2023-10-06T11:18
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. В Севастополе в одной из воинских частей пройдут плановые стрельбы из стрелкового вооружения, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "В одной из воинских частей на Северной стороне ориентировочно до 12 часов плановые стрельбы из стрелкового вооружения", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
https://ria.ru/20231005/krym-1900691779.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Жителей Севастополя предупредили об учениях в одной из воинских частей
Развожаев предупредил жителей Севастополя об учениях в одной из воинских частей