https://ria.ru/20231006/sekretar-1900979901.html

Абоненты мобильной связи все активнее подключают услуги цифровых секретарей

Абоненты мобильной связи все активнее подключают услуги цифровых секретарей - РИА Новости, 06.10.2023

Абоненты мобильной связи все активнее подключают услуги цифровых секретарей

Пользователи мобильной связи все чаще применяют виртуальных помощников для ответов на навязчивые звонки, определения спамеров и мошенников, сообщает... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:52

2023-10-06T15:52

2023-10-06T16:16

мегафон

технологии

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пользователи мобильной связи все чаще применяют виртуальных помощников для ответов на навязчивые звонки, определения спамеров и мошенников, сообщает пресс-служба "Мегафона". К разряду самых нелюбимых абонентами категорий вызовов относятся соцопросы, говорится в сообщении. По данным мобильного оператора, для защиты от тех спам‑звонков, которые все же проходят через фильтры оператора, абоненты все чаще используют виртуальных помощников и интеллектуальные системы определения звонков. Все вызовы с неизвестных номеров маркируются. Чаще всего, кроме спам-звонков, услугами виртуального ассистента абоненты пользуются при звонках на тему соцопросов (86,6% всех таких вызовов переводятся на виртуального секретаря), предложениях финансовых услуг (75%) и юридических фирм (75%). При этом самостоятельно абоненты охотнее всего общаются со службами такси (на 77% звонков отвечают сами), доставки (63%) и онлайн-магазинами (66%), пояснили в пресс-службе. Там добавили, что общее количество нежелательных звонков на мобильные телефоны россиян продолжает расти – с начала года рост спам-трафика составил 35%, говорится в сообщении. При этом тактика спамеров адаптируется к блокирующим действиям операторов. Например, если раньше для вредных массовых обзвонов один номер мог использоваться в течение месяца, то к осени 2023 года в большинстве случаев такой номер "живет" несколько дней или часов, после чего меняется.

https://ria.ru/20230710/reyting-1883292375.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мегафон, технологии