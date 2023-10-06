https://ria.ru/20231006/sekretar-1900979901.html
Абоненты мобильной связи все активнее подключают услуги цифровых секретарей
Абоненты мобильной связи все активнее подключают услуги цифровых секретарей - РИА Новости, 06.10.2023
Абоненты мобильной связи все активнее подключают услуги цифровых секретарей
Пользователи мобильной связи все чаще применяют виртуальных помощников для ответов на навязчивые звонки, определения спамеров и мошенников, сообщает... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:52
2023-10-06T15:52
2023-10-06T16:16
мегафон
технологии
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пользователи мобильной связи все чаще применяют виртуальных помощников для ответов на навязчивые звонки, определения спамеров и мошенников, сообщает пресс-служба "Мегафона". К разряду самых нелюбимых абонентами категорий вызовов относятся соцопросы, говорится в сообщении. По данным мобильного оператора, для защиты от тех спам‑звонков, которые все же проходят через фильтры оператора, абоненты все чаще используют виртуальных помощников и интеллектуальные системы определения звонков. Все вызовы с неизвестных номеров маркируются. Чаще всего, кроме спам-звонков, услугами виртуального ассистента абоненты пользуются при звонках на тему соцопросов (86,6% всех таких вызовов переводятся на виртуального секретаря), предложениях финансовых услуг (75%) и юридических фирм (75%). При этом самостоятельно абоненты охотнее всего общаются со службами такси (на 77% звонков отвечают сами), доставки (63%) и онлайн-магазинами (66%), пояснили в пресс-службе. Там добавили, что общее количество нежелательных звонков на мобильные телефоны россиян продолжает расти – с начала года рост спам-трафика составил 35%, говорится в сообщении. При этом тактика спамеров адаптируется к блокирующим действиям операторов. Например, если раньше для вредных массовых обзвонов один номер мог использоваться в течение месяца, то к осени 2023 года в большинстве случаев такой номер "живет" несколько дней или часов, после чего меняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мегафон, технологии
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пользователи мобильной связи все чаще применяют виртуальных помощников для ответов на навязчивые звонки, определения спамеров и мошенников, сообщает пресс-служба "Мегафона".
К разряду самых нелюбимых абонентами категорий вызовов относятся соцопросы, говорится в сообщении.
По данным мобильного оператора
, для защиты от тех спам‑звонков, которые все же проходят через фильтры оператора, абоненты все чаще используют виртуальных помощников и интеллектуальные системы определения звонков. Все вызовы с неизвестных номеров маркируются.
Чаще всего, кроме спам-звонков, услугами виртуального ассистента абоненты пользуются при звонках на тему соцопросов (86,6% всех таких вызовов переводятся на виртуального секретаря), предложениях финансовых услуг (75%) и юридических фирм (75%). При этом самостоятельно абоненты охотнее всего общаются со службами такси (на 77% звонков отвечают сами), доставки (63%) и онлайн-магазинами (66%), пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что общее количество нежелательных звонков на мобильные телефоны россиян продолжает расти – с начала года рост спам-трафика составил 35%, говорится в сообщении. При этом тактика спамеров адаптируется к блокирующим действиям операторов. Например, если раньше для вредных массовых обзвонов один номер мог использоваться в течение месяца, то к осени 2023 года в большинстве случаев такой номер "живет" несколько дней или часов, после чего меняется.
Рейтинг: "МегаФон" признан лучшим оператором по скорости интернета