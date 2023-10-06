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Почти 300 тысяч тонн яровых культур собрали с начала сезона в МО

Почти 300 тысяч тонн яровых культур собрали с начала сезона в МО - РИА Новости, 06.10.2023

Почти 300 тысяч тонн яровых культур собрали с начала сезона в МО

В Московской области сбор яровых культур составил порядка 300 тысяч тонн. Их высадили на площади более 94 гектаров, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:28

2023-10-06T16:28

2023-10-06T16:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В Московской области сбор яровых культур составил порядка 300 тысяч тонн. Их высадили на площади более 94 гектаров, сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что работы по сбору яровых удалось выполнить на 90%"Валовой сбор составил порядка 300 тысяч тонн, что на 10 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность – 35,6 центнера на гектар", – добавил Филимонов.Подмосковные аграрии собрали более 147 тысяч тонн пшеницы, 133 тысячи тонн ячменя, 15,9 тысячи тонн овса и 2,4 тысячи тонн яровой тритикале.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)