https://ria.ru/20231006/sanktsii-1901062535.html
США ввели санкции против 49 компаний, обвиняемых в связях с российским ВПК
США ввели санкции против 49 компаний, обвиняемых в связях с российским ВПК - РИА Новости, 06.10.2023
США ввели санкции против 49 компаний, обвиняемых в связях с российским ВПК
Министерство торговли США применило меры экспортного контроля в отношении 49 организаций, преимущественно из Китая, за якобы оказание поддержки российскому... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:58
2023-10-06T19:58
2023-10-06T19:58
сша
китай
эстония
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Министерство торговли США применило меры экспортного контроля в отношении 49 организаций, преимущественно из Китая, за якобы оказание поддержки российскому военно-промышленному комплексу, говорится в опубликованном в пятницу документе ведомства. Согласно приведенному перечню, под рестрикции попали юридические лица из КНР (42), Эстонии, Финляндии, Германии, Индии, Турции, ОАЭ и Великобритании. "Эти 49 организаций правительство США определило как действующие вразрез интересам национальной безопасности и внешней политики США", - указано в документе минторга. Утверждается, что основанием для попадания в ограничительный список стало "оказание ими поддержки российским военным и/или ВПК РФ". "В частности, эти организации снабжали российских грузополучателей, связанных с оборонным сектором РФ, микросхемами американского производства после 1 марта 2023 года", - утверждается в документе.
https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html
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сша, китай, эстония, в мире, санкции в отношении россии
США, Китай, Эстония, В мире, Санкции в отношении России
США ввели санкции против 49 компаний, обвиняемых в связях с российским ВПК
США ввели экспортные ограничения против 49 компаний, обвиняемых в помощи ВПК РФ