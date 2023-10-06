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Правительство России утвердило пошлину на экспорт топлива
Правительство России утвердило пошлину на экспорт топлива - РИА Новости, 06.10.2023
Правительство России утвердило пошлину на экспорт топлива
Правительство РФ утвердило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тысяч рублей за тонну до конца 2025 года, следует из... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:43
2023-10-06T10:43
2023-10-06T10:48
экономика
россия
топливо
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тысяч рублей за тонну до конца 2025 года, следует из постановления кабмина.В нем указывается, что коэффициент n для таможенной пошлины на экспорт топлива принимается равным нулю, если декларант может предоставить один из документов, подтверждающий, что он является переработчиком нефти. Если он не может подтвердить, что имеет мощности по переработке, для него коэффициент n принимается равным 50 тысячам рублей за тонну."С 1 января 2026 года коэффициент n принимается равным 0 рублей за тонну для всех категорий лиц", - говорится в документе.
https://ria.ru/20231005/energetika-1900721519.html
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экономика, россия, топливо
Экономика, Россия, Топливо
Правительство России утвердило пошлину на экспорт топлива
Правительство утвердило пошлину на экспорт топлива в 50 тысяч рублей за тонну