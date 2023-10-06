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ПВО России уничтожила 320 украинских БПЛА за неделю, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 06.10.2023 (обновлено: 15:36 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/rf-1900975163.html
ПВО России уничтожила 320 украинских БПЛА за неделю, сообщили в Минобороны
ПВО России уничтожила 320 украинских БПЛА за неделю, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 06.10.2023
ПВО России уничтожила 320 украинских БПЛА за неделю, сообщили в Минобороны
Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю сбили и подавили 320 украинских беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:35
2023-10-06T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
бпла
пво
технологии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю сбили и подавили 320 украинских беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.Средствами ПВО в течение недели перехвачены 39 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также две противокорабельные ракеты "Нептун"."Уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотных летательных аппаратов", - отмечено в релизе.Всего с начала спецоперации было уничтожено: 486 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7572 беспилотных летательных аппарата, 440 зенитных ракетных комплексов, 12361 танк и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6666 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13850 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231004/bespilotniki-1900324178.html
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безопасность, россия, бпла, пво, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, БПЛА, ПВО, Технологии
ПВО России уничтожила 320 украинских БПЛА за неделю, сообщили в Минобороны

МО РФ: ПВО уничтожила 320 украинских БПЛА за неделю

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю сбили и подавили 320 украинских беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
Средствами ПВО в течение недели перехвачены 39 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также две противокорабельные ракеты "Нептун".
"Уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотных летательных аппаратов", - отмечено в релизе.
Всего с начала спецоперации было уничтожено: 486 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7572 беспилотных летательных аппарата, 440 зенитных ракетных комплексов, 12361 танк и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6666 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13850 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБПЛАПВОТехнологии
 
 
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