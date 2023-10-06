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"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет - РИА Новости, 06.10.2023
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"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет
"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет - РИА Новости, 06.10.2023
"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет
Российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга на таиландский курортный остров Пхукет с 30 октября. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:49
2023-10-06T14:49
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МОСКВА, 6 окт – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга на таиландский курортный остров Пхукет с 30 октября. Регулярные полеты будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Продажа билетов открыта. В осенне-зимнем расписании рейсы авиакомпании на Пхукет из Екатеринбурга (аэропорт "Кольцово") запланированы по понедельникам и четвергам, обратный вылет - по понедельникам и пятницам. Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, в который авиакомпания будет летать из Екатеринбурга. Ранее авиакомпания анонсировала прямые рейсы оттуда в столицу Таиланда - Бангкок: полеты стартовали 2 октября. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга на таиландский курортный остров Пхукет с 30 октября.
Регулярные полеты будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Продажа билетов открыта.
В осенне-зимнем расписании рейсы авиакомпании на Пхукет из Екатеринбурга (аэропорт "Кольцово") запланированы по понедельникам и четвергам, обратный вылет - по понедельникам и пятницам.
Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, в который авиакомпания будет летать из Екатеринбурга. Ранее авиакомпания анонсировала прямые рейсы оттуда в столицу Таиланда - Бангкок: полеты стартовали 2 октября.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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