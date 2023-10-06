https://ria.ru/20231006/reorganizatsiya-1900777640.html

Ефимов: две территории в СЗАО Москвы реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: две территории в СЗАО Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 06.10.2023

Ефимов: две территории в СЗАО Москвы реорганизуют по программе КРТ

Участки, которые расположены на Волоколамском шоссе и Авиационной улице в Северо-Западном административном округе Москвы и используются не по назначению,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T09:09

2023-10-06T09:09

2023-10-06T09:09

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Участки, которые расположены на Волоколамском шоссе и Авиационной улице в Северо-Западном административном округе Москвы и используются не по назначению, застроят по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Соответствующий проект решения опубликован на портале mos.ru."Два участка в районе Щукино общей площадью 1,15 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Объем инвестиций в их реорганизацию оценивается в 6,94 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 546 миллионов рублей. По итогам реализации проекта появится более полторы тысячи рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Территории находятся на Волоколамское шоссе, владение 32 и Авиационной улице, владения 17–22. В непосредственной близости от них расположены станции метро "Войковская" и "Щукинская", а также станция "Стрешнево" МЦД-2. Разрешение на застройку сможет получить городской оператор, правообладатель или инвестор, определенный по результатам торгов, пояснили в пресс-службе."На месте устаревших объектов планируется построить до шестидесяти трех тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая магазины, кафе, рестораны, офисы и отделения банков. Территорию озеленят и благоустроят. Для жителей района Щукино откроется современное городское пространство", – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.На месте бывших промзон и территорий, используемых не по назначению, по проектам комплексного развития территорий создаются мультифункциональные городские кварталы с комфортным жильем, качественными дорогами и современной инфраструктурой. На данный момент в столице на разных этапах осуществления находятся 188 проектов КРТ, общая площадь которых приближается к 2,45 тысячам гектаров.

https://ria.ru/20230918/moskva-1896599985.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва