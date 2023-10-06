https://ria.ru/20231006/reaktsiya-1901088304.html

В Госдуме назвали молниеносной реакцию Гутерреша на слова Путина о ДВЗЯИ

В Госдуме назвали молниеносной реакцию Гутерреша на слова Путина о ДВЗЯИ - РИА Новости, 06.10.2023

В Госдуме назвали молниеносной реакцию Гутерреша на слова Путина о ДВЗЯИ

Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев назвал слова генсека ООН Антониу Гутерреша молниеносной реакцией на слова президента РФ Владимира Путина РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T23:40

2023-10-06T23:40

2023-10-06T23:41

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владимир путин

антониу гутерреш

адальби шхагошев

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев назвал слова генсека ООН Антониу Гутерреша молниеносной реакцией на слова президента РФ Владимира Путина об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее призывал страны с ядерным оружием следовать мораторию на проведение его испытаний. "Сообщение Путина о "Буревестнике" и "Сармате" сработало эффективнее долгого дипломатического ожидания активации договора о запрете ядерных испытаний. Молниеносно. Россия ратифицировала этот договор в своё время сразу и безоговорочно, о чем Гуттереш умолчал. Россия - единственная всеми своими действиями подтверждала, что даже самое грозное российское оружие призвано быть на страже мира. И эта позиция неизменна", - заявил парламентарий РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг в выступлении на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может повести себя зеркально к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу сказал, что вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет поднят на ближайшем заседании Совета Госдумы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможность отказа России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20230926/ugroza-1898691555.html

https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html

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