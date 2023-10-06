https://ria.ru/20231006/razvitie-1900882737.html

В программу развития территорий Архангельской области включили 22 участка

В программу развития территорий Архангельской области включили 22 участка - РИА Новости, 06.10.2023

В программу развития территорий Архангельской области включили 22 участка

В Архангельской области определены 22 участка для включения в программу комплексного развития территорий, которая предполагает создание мини-городков с... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:26

2023-10-06T11:26

2023-10-06T11:26

архангельская область

архангельская область

северодвинск

котлас

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 6 окт – РИА Новости. В Архангельской области определены 22 участка для включения в программу комплексного развития территорий, которая предполагает создание мини-городков с улучшенной городской средой, расселение деревянного фонда и развитие инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в Архангельской области постепенно уходят от точечной застройки городских территорий к их комплексному развитию. "Этот механизм имеет сразу несколько важных преимуществ. Реализуя его, на месте старых деревяшек мы начинаем создавать целые мини-городки со своей инфраструктурой, детскими садами, школами и спортивными объектами. Кроме того, это эффективный способ увеличения темпов расселения аварийных домов по нацпроекту "Жильё и городская среда", – написал Цыбульский. Губернатор пояснил, что работа по определению территорий под комплексное развитие проводится совместно с муниципалитетами. На данный момент выбраны 22 участка, 17 из них – в областном центре, четыре – в Северодвинске и один – в Котласе. Общая площадь земельных участков, вовлеченных в реализацию проектов по КРТ, составит 64,9 гектара, площадь расселяемого жилищного фонда – 142,3 тысячи квадратных метров, в том числе 83,8 тысячи метров квадратных аварийного жилфонда. Объем нового строительства составит 923,4 тысячи квадратных метров. Как отметили в министерстве строительства и архитектуры региона, сегодня Архангельская область входит в число регионов-лидеров по количеству проектов под комплексное развитие территорий. Главная задача программы заключается в улучшении городской среды, расселении деревянного фонда, а также развитии транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

https://ria.ru/20230920/tsentr-1897661580.html

https://ria.ru/20230920/turpotok-1897597644.html

архангельская область

северодвинск

котлас

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архангельская область, северодвинск, котлас, александр цыбульский