https://ria.ru/20231006/radonezhskiy-1900770979.html

День преставления Сергия Радонежского: история и традиции праздника

День памяти преподобного Сергия Радонежского: какого числа праздник

День преставления Сергия Радонежского: история и традиции праздника

Православные верующие отмечают 8 октября день преставления преподобного Сергия Радонежского. В народной памяти за ним закрепился особый статус – Игумен земли... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:25

2023-10-06T13:25

2023-10-06T13:25

религия

дмитрий донской

сергий радонежский

религиозные праздники

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Православные верующие отмечают 8 октября день преставления преподобного Сергия Радонежского. В народной памяти за ним закрепился особый статус – Игумен земли Русской. На какое число приходится праздник в разные годы, его история и традиции – в материале РИА Новости.День памяти преподобного Сергия РадонежскогоОн не искал славы и власти, отказался стать московским митрополитом, прожил простым монахом. Молил о мире на земле и никогда не делил людей на плохих и хороших. "Я пустынник и иной судьбы мне не нужно…", – говорил преподобный. Сергий Радонежский – великий подвижник, преобразователь монашества и наиболее почитаемый из русских святых.Какого числа праздникЦерковь чтит память святого в день его кончины – 25 сентября (8 октября), а также в день обретения мощей – 5 (18) июля. Из года в год эти даты не меняются.ИсторияВарфоломей (так звали Сергия Радонежского в миру) родился в 1314 году в семье богатых ростовских бояр Кирилла и Марии. Согласно церковному преданию, с первых дней жизни ребенок удивлял всех постничеством: по средам и пятница не принимал молока матери.В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться, но, несмотря на усердные занятия, он отставал от сверстников. Как-то во время выпаса мальчик пошел искать заблудившихся жеребят и повстречал на дороге ангела в образе монаха."Помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне познать грамоту", – попросил Варфоломей. Старец помолился – и желание благочестивого отрока исполнилось. С того момента науки давались ему легко. К слову, именно поэтому в православной традиции святой считается помощником в учении.Около 1328 года обедневшая "из-за частых набегов татарских" семья переселилась в городок Радонеж. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом решили стать отшельниками.В 23 года он принял монашеский постриг с именем Сергий и построил в Радонежском бору на холме Маковец келью во имя Живоначальной Троицы. Постепенно – в поисках духовного руководство –к нему присоединились другие иноки. Так было положено начало обители, известной сегодня как Троице-Сергиева лавра.Ни одной минуты преподобный не проводил в праздности. Мудро сочетал молитву и труд, и тем самым с каждым днем становился все ближе ко Христу. Единственным желанием Сергия было спасение души. Этому он учил и свою братию.Приблизительно в 1372 году Константинопольский патриарх Филофей, знавший о высокой духовной жизни русского инока, прислал Радонежскому крест, параман и грамоту, в которой благословлял того и советовал ввести в Троицком монастыре общежительный устав.А пять лет спустя митрополит Киевский Алексий, предчувствуя свой скорый конец, предложил троицкому настоятелю стать его преемником. Однако Сергий отказался, что впоследствии почитатели ставили ему в особую заслугу.Здесь же, в обители, преподобный в 1380 году благословил на священную Куликовскую битву князя Дмитрия Донского, который освободил Русь от монголо-татарского ига. "Если враги хотят от нас чести и славы, — сказал ему старец, — дадим им; если хотят злата и серебра — дадим и это; но за имя Христово, за веру православную надо душу свою положить и кровь пролить".Также в обители, согласно преданию, Сергию Радонежскому явилась Богородица. Она дала обет "защищать сие место". И действительно, за последующие века неприятелям – ни "тушинскому вору" Лжедмитрию, ни польско-литовским войскам, ни Наполеону – не удалось захватить лавру.В 1385 году, будучи уже 70-летним старцем, Сергий совершил свой последний подвиг – отправился в Рязань, чтобы примирить двух заклятых врагов – князей Олега Рязанского и Дмитрия Донского.Достигнув глубокой старости, преподобный прозрел свою кончину за полгода. Он призвал братию: благословил нового игумена и заповедал ученикам строго хранить чистоту православной веры и любить друг друга.Скончался он, согласно житию, мирно, в безмолвном уединении, 25 сентября 1392 года. В переводе на новый стиль – 8 октября.Через 30 лет, 18 июля 1422 года, останки Сергия Радонежского были обнаружены, как гласит церковное предание, нетленными. А спустя еще три десятилетия он был канонизирован в лике преподобного. Сегодня его мощи святого покоятся в Успенском соборе основанной им Троице-Сергиевой лавры.ТрадицииВ день памяти святого верующие идут на службу в храм, либо же читают молитвы ко святому дома.В народе же праздник прозвали капустником. Поскольку к этому времени в деревнях начинали квасить капусту. Заготавливали всей семьей. Деревянные бочки заранее окуривали чабрецом и натирали чесноком. А затем клали внутрь несколько веточек ароматного можжевельника, что придавало блюду необыкновенный вкус и аромат.Вот уже шесть с лишним столетий Сергия Радонежского называют "игуменом земли Русской". И в молитвах обращаются к нему в самых разных жизненных ситуациях – от помощи в учебе до защиты страны от всяческих бед и напастей.

https://ria.ru/20230430/svyatykh-1868518049.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

дмитрий донской, сергий радонежский, религиозные праздники