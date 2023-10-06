https://ria.ru/20231006/pyatiklassnik-1900849307.html

В Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры

В Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры - РИА Новости, 06.10.2023

В Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры

Ученик пятого класса потерял сознание и умер на уроке физкультуры в школе в Советском районе Красноярска, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T08:13

2023-10-06T08:13

2023-10-06T10:08

происшествия

красноярск

советский район

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КРАСНОЯРСК, 6 окт — РИА Новости. Ученик пятого класса потерял сознание и умер на уроке физкультуры в школе в Советском районе Красноярска, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале. "По предварительным данным, 6 октября 2023 года ученик пятого класса, находясь на уроке физкультуры в одной из школ города Красноярска, потерял сознание. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка", — говорится в публикации.Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, ребенку стало плохо во время бега по кругу."Мальчик стал бледнеть, терять сознание. Первую помощь и реанимационные мероприятия ему оказывали учителя и врач школы, прибывшие медики скорой помощи. Сотрудники специальной бригады продолжили реанимационные действия, однако спасти ребенка не удалось", — уточнили в надзорном ведомстве.Прокуратура контролирует ход доследственной проверки.

https://ria.ru/20230927/izbienie-1898939829.html

красноярск

советский район

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происшествия, красноярск, советский район